Difensore si distrae in area tra lo sconcerto dei compagni: è il gol più incomprensibile dell’anno Episodio curioso in Turchia nella partita tra Antalyaspor e Trabzonspor, con l’ex Bologna Denswil protagonista di un errore colossale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La difesa del Trabzonspor l'ha combinata grossa. La squadra turca, nell'ultimo turno di campionato ha commesso un errore colossale, che ha permesso ai rivali dell'Alanyaspor di mettere il match della Super Lig sui binari giusti. Protagonisti il portiere Ugurcan Caki e una "vecchia" conoscenza della Serie A ovvero Stefano Denswil.

La partita era sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, quando gli ospiti hanno avuto l'opportunità di impostare un'azione con una rimessa da fondo. E qui è successo il patatrac a causa di un curioso malinteso che ha permesso a Oguz Aydin di segnare un gol facile facile tra l'incredulità generale.

L'estremo difensore del Trabzonspor infatti per dare il la al gioco ha passato la palla al compagno Stefano Denswil. Il calciatore olandese che in passato ha giocato anche nel Bologna dal 2019 al 2021 accumulando 31 presenze. Era troppo impegnato a dare indicazioni ai compagni e quindi non si è accorto di nulla.

Leggi anche Scalvini fa gol senza una scarpa in Genoa-Atalanta, il VAR annulla dopo 5 minuti

Il pallone lo ha di fatto superato, con Denswil che si è accorto del tutto solo grazie alle urla dei compagni ma quando ormai era troppo tardi. Ecco allora che l'avversario ha letto bene la situazione e ha spedito il pallone in rete. Uno shock per tutta la squadra del Trabznospor: giocatori impietriti e molti con le braccia larghe, a manifestare incredulità per la rocambolesca azione costata il gol più incomprensibile dell'anno.

L'allenatore del Trabzonspor Abdullah Avci dopo la gara non ha nascosto la delusione: "Abbiamo chiuso il primo tempo, nel quale abbiamo giocato molto bene, perdendo 2-0 – ai microfoni di BeIn sports – Avevamo il 70% di possesso palla, con 15 tiri. Il secondo gol è qualcosa che non abbiamo mai visto in campo, errori del genere possono capitare…". Sicuramente la prossima volta ci metteranno una maggiore attenzione, questo è sicuro.