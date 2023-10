Diego Jr svela cosa gli disse Maradona: “Figlio mio devi perdonarmi, sennò non me ne posso andare” Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 63 anni, il figlio Diego Jr racconta il faccia a faccia commovente con suo padre. Una leggenda che in quel momento era solo un uomo che provava a chiudere i conti dolorosi col passato.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 63 anni, se la morte non lo avesse raggiunto quasi tre anni fa, il 25 novembre 2020. Lo aveva corteggiato più volte, cercando di approfittare degli inciampi e delle debolezze di un fuoriclasse inarrivabile, lo ha tradito alle spalle sfruttando la complicità di persone che lui credeva amiche e che oggi sono a processo per omicidio colposo. Maradona era l'uomo dei sogni fatti pallone, il campione del popolo, il rivoluzionario sempre dalla parte opposta a dove stava il potere. Ha fatto piangere Napoli e l'Argentina due volte, come solo una gioia fortissima e un dolore inesplicabile possono far piangere.

Oggi tutto il mondo ricorda il Pibe de Oro, El Diez, D10S. Chi lo ha visto in campo rivive la felicità che sprigionavano i suoi piedi, chi è nato anni, decenni dopo, ancora lo cita come esempio di grandezza assoluta e si è quasi convinto che anche lui "ha visto Maradona", tali sono stati i racconti del mito tramandati di generazione in generazione. I grandi riconoscono i grandi: tra i tanti che hanno ricordato Dieguito c'è anche José Mourinho con una bella foto che li ritrae assieme.

Commoventi le parole pronunciate oggi dal figlio Diego Armando Jr, nato nel 1986 dalla relazione napoletana tra il campione argentino e Cristiana Sinagra. Inizialmente non riconosciuto da Maradona, con la paternità sancita solo dall'atto di un tribunale, Diego Jr riuscì poi – con la caparbietà che solo un figlio può avere – ad inseguire e prendersi il cuore di suo padre.

Il capitano del Napoli due volte scudettato prima lo riconobbe bel 2007, poi il rapporto divenne stretto, familiare, vero. Tre anni fa Diego Jr ha perso suo padre, oltre alla leggenda che condivide col resto del pianeta: "La tristezza in questi giorni prende il sopravvento, credo che lui sia in Paradiso a festeggiare – dice a Radio Kiss Kiss Napoli – Lo immagino con il suo sigaro cubano a festeggiare il suo compleanno".

Diego Jr racconta poi un episodio toccante: "Al suo 57esimo compleanno eravamo insieme ad Abu Dhabi, lui mi prese e mi disse: ‘Figlio mio, tu mi devi perdonare, perché non me ne posso andare da questo mondo sereno se non lo fai'. Gli risposi che non ho nulla da perdonargli perché se sono qui è merito suo".