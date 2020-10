Diego Godin si è preso subito il Cagliari alla prima uscita stagionale ufficiale in campionato. Nemmeno 20 minuti di gioco e gol, con la specialità della casa: colpo di testa preciso e vincente che ha decretato il parziale pareggio dei sardi a Bergamo contro l'Atalanta. Confermando la scelta positiva di Giulini che ha prelevato lo ‘sceriffo' dalla riserva nerazzurra dove oramai non aveva più possibilità di distinguersi. Per il centrale uruguagio inizia nel migliori dei modi la nuova avventura in Sardegna dove potrebbe ritrovare fra poco anche un altro ex interista, Radja Nainggolan.

All'Inter era arrivato con la certezza di poter fare ancora la differenza dopo aver segnato una generazione calcistica all'Atletico Madrid squadra con cui ha vinto quasi tutto, imponendosi come uno dei migliori centrali a livello internazionale. Ma l'avventura nerazzurra è impattata in una stagione travagliata, tra infortuni iniziali, ambientamento difficile, qualche prestazione al di sotto delle aspettative e il problema lockdown tra stop e ripartenze che di certo non hanno aiutato il 34enne di Rosario. Che in difesa si è visto superare nelle gerarchie anche dal ragazzino di turno, Alessandro Bastoni, classe '99, solo 21enne.

Così la partenza per la Sardegna, tra qualche recriminazione e la voglia di dimostrare di non essere il classico ‘bollito' a fine carriera: "All'Inter le cose non andavano bene da dicembre" ha svelato ai margini della presentazione ai sardi dove ha già assunto il ruolo di ‘chioccia' di una squadra che dovrà crescere in personalità e mentalità. Con la rete all'Atalanta al 24′ lo ‘sceriffo' ha brindato alla sua prima rete stagionale, una ‘novità'. Nel suo anno in nerazzurro con 36 presenze stagionali tra campionato e Coppe aveva segnato solamente 2 gol.