Di Maria rinfaccia a van Gaal cosa è successo durante i Mondiali: "Ha detto che sapeva tutto" van Gaal è stato definito da Di Maria come "il peggior allenatore che abbia mai avuto", ma l'argentino ricorda anche cosa è successo durante il loro ultimo incontro ai Mondiali.

A cura di Ada Cotugno

Le vecchie ruggini della carriera di Angel Di Maria vengono fuori nel documentario che racconta tutta la sua vita calcistica: gli inizi, il successo e ovviamente la vittoria dei Mondiali con la sua Argentina, la ciliegina sulla torta di un percorso bellissimo in cui però non sono mancate le difficoltà e neanche i nemici. Uno di questi è Louis van Gaal e l'argentino non ha mai fatto mistero del loro pessimo rapporto che risale ai tempi in cui entrambi erano al Manchester United.

All'interno del documentario "Breaking Down the Wall" appena rilasciato su Netflix il giocatore non ha risparmiato dettagli sull'inimicizia con l'allenatore, probabilmente la persona da lui più odiata nel mondo del calcio. I due si sono lasciati male allo United ma si sono ritrovati ancora peggio in Qatar durante i quarti di finale tra Olanda e Argentina.

Le accuse di Di Maria a van Gaal

L'argentino stringe in mano la riproduzione della Coppa del Mondo, il trofeo più prezioso che possiede. Lo ha vinto nel 2022 con la sua Argentina, Campione del Mondo per la prima volta dopo la grande epoca di Diego Armando Maradona. Nel suo percorso verso il trofeo ha incrociato anche il vecchio nemico van Gaal che era alla guida dell'Olanda nei chiacchierati quarti di finale che hanno lasciato strascichi di grandi polemiche.

Di Maria strige la coppa tra le mani mentre parla: "Louis van Gaal è il peggior allenatore che abbia mai avuto e non mi stancherò mai di dirlo. Li abbiamo battuti ai rigori anche se lui aveva detto che non lo avremmo fatto, perché sapeva tutto. Alla fine ha finito per infilare le parole nel suo… beh, diciamo solo che si è rimangiato le parole, per essere cortesi". Non è la prima volta che l'argentino dichiara apertamente l'astio nei confronti dell'allenatore con il quale ha lavorato al Manchester United: la loro conoscenza è coincisa con il periodo peggiore della carriera di Di Maria che in Premier League ha lasciato un pessimo segno diventando una delle più grandi delusioni del club.