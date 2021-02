Società, squadra e allenatore sono rimasti chiusi all'interno dello spogliatoio della Sardegna Arena dopo la sconfitta del Cagliari in casa nel match ball salvezza contro il Torino. Né il tecnico, né i calciatori e neanche alcun componente della società, è venuto ai microfoni di Sky Sport per le consuete interviste post gara. Sembra infatti inevitabile l'esonero di Eusebio Di Francesco nonostante le rassicurazioni, la fiducia e la firma sul rinnovo di contratto fino al 2023 avvenuta qualche settimana fa. Giulini, il presidente del club sardo, non ha mai nascosto di avere grande stima per l'ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria che in Sardegna era pronto a portare avanti un progetto importante e duraturo con un mercato portato avanti di pari passo con la società.

Ma adesso sembra essere arrivato il momento che le strade si dividano. Il Cagliari non vince una partita dallo scorso 7 novembre quando i rossoblù riuscirono a vincere 2-0 in casa contro la Sampdoria. Da quel momento in poi sono arrivate 11 sconfitte e 5 pareggi. Un cammino a dir poco deludente che da inizio campionato ad oggi, ha portato il Cagliari a conquistare solo 15 punti.

Sono ore di riflessione in questo momento da parte della società del presidente Giulini che dovrà pensare eventualmente di ingaggiare un allenatore pronto a prendere in mano una squadra sfiduciata con giocatori che non sono neanche abituati a giocare per la salvezza. Ecco perché si fa il nome di Leonardo Semplici, l'ex tecnico della SPAL che con il club di Ferrara riuscì a salvarsi in Serie A per due stagioni consecutive. Timidi sondaggi anche per Vincenzo Montella e Massimo Rastelli che sono anch'essi liberi in questo momento. Sta di fatto che nessuno si sarebbe mai aspettato un rendimento così da parte di Di Francesco che meno di tre anni fa portava la Roma alle semifinali di Champions League dopo l'impresa contro il Barcellona.