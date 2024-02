Dele Alli è sparito dai radar, non gioca da un anno: l’Everton potrebbe dargli l’ultima occasione Sono passati esattamente 12 mesi dall’ultima partita giocata da Dele Alli, in scadenza di contratto con l’Everton. Per la sua carriera però c’è ancora una piccola speranza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Esattamente un anno fa Dele Alli ha giocato la sua ultima partita come professionista. Da allora l'ex promessa del calcio inglese non ha più messo piede in campo e la sua carriera sembra essere arrivata a un punto morto. A soli 27 anni sembra ormai un ex giocatore, ma l'Everton potrebbe regalargli l'ultima ancora di salvezza possibile.

L'inglese è ritornato ai Toffees dopo aver vestito la maglia del Besiktas, ma l'esperienza in Turchia non ha fatto bene alla sua carriera che è stata condizionata da un bruttissimo infortunio. Dalla fine di febbraio del 2022 non è più riuscito a rimettersi in sesto e da allora non ha più giocato. Uno spreco se si pensa che soltanto qualche anno fa Dele Alli era la più grande promessa di tutto il calcio inglese.

Diversi problemi extra-campo, come gli abusi subiti da bambino, hanno dato una brusca frenata alla sua carriera che però ha un'ultima ancora di salvezza. Dall'inizio di questa stagione è ritornato all'Everton, dove sta seguendo un lunghissimo percorso di riabilitazione che lo terrà impegnato fino alla fine di questo campionato, ma il club vorrebbe rinnovare il suo contratto.

Dele Alli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, diventando a tutti gli effetti un parametro zero, ma prima di quella data i Toffees potrebbero convincersi a fargli firmare un nuovo accordo. Sebbene con quella maglia non abbia mai regalato grandi gioie, tutta la società crede ancora in lui e anche l'allenatore Sean Dyche lo ha preso molto a cuore.

Di recente il tecnico ha dato aggiornamenti sul giocatore, parlando del suo percorso di recupero dall'infortunio e dando qualche piccolo segnale di speranza per il futuro. Dele Alli sta reagendo bene, ha fatto enormi progressi ed è intenzionato a tornare protagonista in Premier League dopo tutti questi anni.

Sono premesse molto incoraggianti per l'Everton che, dopo aver archiviato l'obiettivo salvezza, vorrebbe ripartire proprio dal talento inglese dandogli un'ultima opportunità, preziosissima per non mettere fine alla sua carriera con diversi anni di anticipo.