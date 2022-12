De Zerbi spiazza tutti e suggerisce un acquisto all’Arsenal: “Può vincere il Pallone d’Oro” Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il suo Brighton e l’Arsenal capolista. Il tecnico italiano ha risposto a una domanda sul possibile nuovo acquisto dei Gunners e l’ex Sassuolo ha sorpreso tutti: “Giocatore fantastico, può vincere il Pallone d’Oro”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Settimo posto in piena lotta per l'Europa. Il Brighton di Roberto De Zerbi è sicuramente la grande sorpresa di questa stagione in Premier League insieme al Newcastle. Il tecnico bresciano era stato chiamato a ottobre per prendere in mano le redini della squadra. Dal suo arrivo in campionato, nelle 9 partite giocate, ha vinto 3 partite ma anche pareggiato in due occasioni perdendo invece 4 gare. Arrivato dallo Shakhtar Donetsk dopo aver lasciato l'Ucraina a seguito della scoppia della guerra dopo l'invasione della Russia, De Zerbi ha trovato in Premier una squadra giovane che ha subito capito il suo modo di giocare confermandosi ancora una volta come uno dei tecnici emergenti più promettenti del calcio italiano.

De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Arsenal.

Il suo Brighton sarà impegnato domani alle 18:30 dall'ultimo incontro del 2022 contro l'Arsenal capolista per l'ultimo turno di Premier dell'anno. Una sfida affascinante tra due allenatori assolutamente brillanti dato che dall'altra parte l'ex Sassuolo si ritroverà Arteta capace di trasformare i Gunners e riportarli in vetta alla Premier. A tal proposito, i londinesi stanno cercando di chiudere l'acquisto di un giocatore che proprio De Zerbi ha conosciuto e valorizzato dopo averlo allenato allo Shakhtar: Mykhaylo Mudryk. Quando gli vengono chieste informazione sul 21enne attaccante De Zerbi spiazza tutti in conferenza stampa.

Definirlo uno sconosciuto forse è troppo però dato che Mykhaylo Mudryk è laterale d’attacco dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina di cui in realtà si parla da diversi anni, da quando era esploso nella formazione giovanile dello Shakhtar impegnata in Youth League.

La guerra e tutte le sue conseguenze hanno un po' offuscato la sua stella anche se i più attenti di certo non l'hanno perso di vista. È il caso dell'Arsenal che ha provato a replicare l'operazione fatta dal Napoli con Kvaratshkhelia prendendosi un giocatore nel momento in cui il suo club era in difficoltà per via del conflitto. In realtà però lo Shakhtar, questa estate, ha rifiutato una proposta da 30 milioni di euro spiazzando l'Arsenal che aveva portato avanti l'offerta.

Mudryk in azione con la maglia dello Shakhtar.

Un muro, quello eretto dagli ucraini, che hanno provato a preservare il giocatore classe 2001 anche provando a tirare qualcosina in più sul prezzo. Nelle ultime ore infatti si è riaperta la pista Mudryk con l'Arsenal che ha pensato bene di tornare alla carica con lo Shakhtar anche se il prezzo richiesto è sicuramente altissimo: 100 milioni.

In Inghilterra sono sicuri che gli ucraini non vorranno cederlo a meno e per questo il dibattito sulle potenzialità del giocatore a fronte di questa cifra, è attualissimo. Chi meglio di De Zerbi per spiegare davvero che tipo di giocatore si troveranno davanti. Il tecnico italiano avalla la richiesta del suo ex club con una sola frase: “Si tratta di un giocatore fantastico, ma noi non possiamo comprarlo – ha detto – Credo che Mudryk possa vincere il Pallone d’Oro in futuro, conosco il suo valore”.