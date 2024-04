video suggerito

Il marchingegno sputa-palloni che può far sparire i raccattapalle dal calcio: è una rivoluzione Novità nel mondo del calcio con un tabellone pubblicitario sputa-palloni che facilita la ripresa veloce del gioco, rendendo non necessaria la presenza dei raccattapalle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calcio sta diventando sempre più tecnologico, come confermato dalla presenza ormai fissa di Goal Line Technology (TGL) e il Video Assistant Referee (VAR). Un'altra innovazione arriva dal Brasile e potrebbe portare alla sparizione dei raccattapalle in occasione delle partite. Durante il match valido per la finale del campionato Cariocão, tra Flamengo e Nova Iguaçú, allo stadio sono stati installati dei particolari cartelloni pubblicitari che hanno anche la funzione di restituire il pallone ai giocatori. Una situazione che si ripeterà al ritorno.

Stiamo parlando di un sistema denominato "Placa-Gandula" e creato grazie allo sponsor del Flamengo Mercado Livre in collaborazione con GUT. Questo mezzo tecnologico, è composto da quelli che sembrano dei normali cartelloni pubblicitari, come se ne vedono lungo il perimetro del terreno di gioco in tutti gli stadi. La novità è rappresentata però da una finestrella posizionata in basso proprio all'altezza campo, che si apre all'occorrenza e lascia uscire un pallone. In questo modo viene resa inutile la presenza dei raccattapalle in quella zona di campo.

Infatti in occasione della battuta dei calci d'angolo si può notare come la sfera uscendo dal Placa-Gandula, arrivi rotolando al giocatore incaricato della battuta. Uno strumento innovativo che ha un vantaggio, ovvero quello di ridurre le perdite di tempo relative al recupero del pallone. Un'idea dunque in linea con le nuove indicazioni provenienti dai vertici del calcio, che optano per fare il possibile per aumentare il minutaggio del gioco effettivo.

Leggi anche La Premier League cambia una regola in corsa: i raccattapalle non potranno più dare i palloni

L'azienda che ha realizzato questo sistema innovativo ha spiegato: "La Piastra Gandula materializza la consegna rapida del pallone, elevando le prestazioni del tradizionale cartello pubblicitario da campo, che in precedenza era un semplice oggetto "spettatore" al ruolo di partecipante attivo allo spettacolo. È la tecnologia di Mercado Livre in azione, che riporta la palla in campo e contribuisce a un gioco ancora più dinamico". E chissà che spesso non facciano capolino anche in Europa.