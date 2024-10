video suggerito

De Zerbi detta le regole per i suoi giocatori :”Devono avere carattere anche quando fanno la spesa” Per far parte dei titolari del Marsiglia di De Zerbi non servono solo talento e forma fisica: “Mi interessano anche personalità, coraggio e carattere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima sconfitta in campionato del Marsiglia non è andata giù a Roberto De Zerbi che ha chiesto ai suoi calciatori una reazione di grande carattere per il prossimo impegno: l'1-0 contro lo Strasburgo è una macchia che l'allenatore vuole cancellare immediatamente, partendo dalla gara di domani contro l'Angers. In palio c'è la testa della classifica e la soddisfazione di sapersi rialzare immediatamente dopo una difficoltà.

Per questo in conferenza stampa l'italiano ha dato un assaggio della sua filosofia, spiegando per filo e per segno cosa si aspetta dalla sua squadra in questa stagione. Non soltanto in campo, ma soprattutto fuori dove l'atteggiamento non deve mai cambiare.

Il credo di De Zerbi per i suoi giocatori

Non serve avere grinta soltanto in campo, ma essere sempre focalizzati sull'obiettivo e non perdere mai di vista il traguardo. E per farlo il Marsiglia deve avere sempre fame e voglia di vincere: queste sono state le parole di De Zerbi in conferenza stampa che ha spiegato cosa si aspetta adesso dalla sua squadra dopo la sconfitta nell'ultima giornata.

La sua filosofia è molto particolare e non riguarda soltanto le partite: "Voglio che la squadra si alleni sempre con carattere e che giochi anche con carattere. Deve essere sempre in noi, anche quando facciamo la spesa o andiamo al ristorante. I giocatori hanno dimostrato di avercela a Brest, a Lione quando erano in svantaggio. Gli incidenti possono succedere come a Strasburgo".

Anche al di fuori i giocatori devono dimostrare di avere carattere e di crederci sempre. Un fattore fondamentale per poter far parte dei titolari del club francese, praticamente imprescindibile per l'allenatore italiano che non guarda solo allo stato di forma e agli allenamenti. Per lui conta tanto crederci, come ha ribadito ai giornalisti: "Certamente c'è condizione fisica, forma, qualità, ma mi interessano anche questa personalità, questo coraggio, questo carattere che hanno i giocatori è anche un aspetto importante per costituire il mio XI titolare".