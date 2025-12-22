De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023”

Aurelio De Laurentiis non si è lasciato scappare l’occasione per gonfiare il petto dopo la vittoria del suo Napoli in Supercoppa. Archiviata la finale contro il Bologna e la premiazione, il presidente azzurro ha risposto a quelli che ha definito come “giornalisti irriverenti”, ricordando la sua gestione fortunata soprattutto nella scelta degli allenatori. Un’occasione anche per aprire al possibile racconto dei retroscena del passato, e in particolare nel passaggio dallo Scudetto del 2023 al flop del 2024.

De Laurentiis si toglie qualche sassolino dopo il trionfo in Supercoppa del Napoli

Nel finale del suo intervento su Sportmediaset, Aurelio De Laurentiis ha parlato così della sua abilità nella scelta dei tecnici: "Allora, a me viene sempre rimproverato da parte di qualche giornalista un po’ irriverente di aver sbagliato arrivando al decimo posto". La tentazione di raccontare quanto accaduto nel 2023 è forte, ma il presidente resiste: "Un giorno io vi racconterò la vera storia di quello che è successo prima della fine di quell’anno in cui abbiamo vinto lo Scudetto. C’è sempre tempo per raccontare, è un film che va avanti, quello del Napoli, e ha ancora tempo per festeggiare".

Le coccole di De Laurentiis al Napoli e ai neoacquisti

Il passato è passato per un Napoli che ora può contare su un grande allenatore, che De Laurentiis coccola a più riprese insieme ai neoacquisti: "Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre anni fa, anche due anni fa, e secondo me c’è sempre un ricambio importante, dove però i nuovi allenatori ovviamente devono trovare quella sintesi con i calciatori che hanno a disposizione per poter operare al meglio. Conte è un maestro, quindi non ha avuto bisogno di tanto tempo per inserirsi in un contesto da vincitore e questo ci fa immensamente piacere, perché io credo che la mia vita mi abbia sbagliato molto poco, sia con i registi nel cinema, sia con gli attori, ma anche con gli allenatori".

