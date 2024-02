De Laurentiis aspetta Hamsik e congeda Mazzarri con affetto: “Doloroso esonerare un amico” Il presidente del Napoli dopo l’avvicendamento tra Mazzarri e Calzona ha congedato il tecnico livornese: “Dispiace esonerare un amico di famiglia”, ed ha parlato anche di Hamsik: “Era molto intrigato a lavorare per la squadra che ama”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurelio De Laurentiis ha vissuto un giorno e mezzo intensissimo. Ha riflettuto, poi ha deciso di cambiare. Via Mazzarri, Calzona è il nuovo allenatore, per ingaggiarlo però c'è stata una trattativa con la Slovacchia, che alla fine ha accettato. L'esordio per il nuovo tecnico sarà di fuoco perché guiderà i partenopei contro il Barcellona negli ottavi di Champions. Sarà si per lui un mercoledì da leoni.

Ma intanto c'è anche congedare Mazzarri, che per tre mesi intensi è stato il successore di Garcia. De Laurentiis, uscendo dall'albergo che lo ha ospitato, ha regalato delle splendide parole al tecnico livornese: "Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli. È un addio doloroso perché è stato disponibilissimo in un momento di difficoltà, però bisogna anche considerare che ai tifosi del Napoli bisogna dare qualcosa di più".

Poi il benvenuto a Ciccio Calzona, anzi il bentornato visto che era stato già in due momenti diversi al Napoli: "Ora proviamo con Calzona che ha lavorato con Sarri e Spalletti e conosce l'80% dei calciatori. Diamogli aiuto senza mettergli ostacoli perché sappiamo che sarà difficile preparare una gara con il Barcellona che è sempre Barcellona. Domani mattina alle 8:30 sarà qui Calzona con i suoi collaboratori, poi andremo a Castel Volturno dove lo presenterò ai ragazzi. Poi dovremo scappare per la fatidica conferenza della Uefa anche se preferiremmo lavorare a preparare alla partita".

Leggi anche La Slovacchia svela le condizioni dettate al Napoli per Calzona: tre paletti imposti a De Laurentiis

Non poteva mancare, nell'intervista a Sky, una domanda su Marek Hamsik, che ha messo lo zampino su questa trattativa. L'ex capitano non farà parte dello staff, ma potrebbe rientrare in società: "Hamsik era molto intrigato a lavorare per la squadra per cui ama e che gli ha dato tantissime soddisfazioni. È stata una bandiera azzurra".