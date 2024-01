David Lopez tradito da un’intervista di tre mesi fa: scatta la squalifica per 4 giornate David Lopez squalificato per 4 giornata a seguito di alcune dichiarazioni di quasi 3 mesi fa. Il centrocampista del Girona si era scagliato contro l’arbitro nell’intervallo della partita contro l’Almeria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Si cerca di concentrarsi sul gioco ma è molto difficile lavorare in questo modo". David Lopez non ci sta e definisce così la sua prestazione in campo e quella della squadra il 22 ottobre 2023 durante l'intervallo della partita contro l'Almería. "Ci può essere una parola con toni alti, ma non mancanza di rispetto e insulto". L'ex centrocampista del Napoli, oggi al Girona diventato autentica rivelazione in Liga essendo al primo posto in classifica insieme al Real Madrid, aveva avuto uno sfogo durante la classifica intervista successiva ai primi 45 minuti di gioco.

Le dichiarazioni del giocatori furono forti ma d'impatto. Frutto probabilmente della rabbia del momento che però il giocatore non è riuscito a frenare. "Ti manca di rispetto e ti insulta (…) Mi riferisco all'arbitro Miguel Ángel – spiegò durante l'intervista – Penso che la in Liga tutti i giocatori lo conoscono". Il giocatore chiuse quel breve intervento con una frase: "Rispetto tutti, ma la cattiva educazione e l'arroganza…". A distanza di quasi 3 mesi la Commissione Disciplinare consegna un conto salatissimo al giocatore squalificandolo per 4 giornate.

"Queste dichiarazioni offendono e umiliano l'arbitro con fatti falsi, ne offuscano pubblicamente l'immagine e ne mettono in dubbio in modo palese l'onestà e la professionalità" si legge nella nota diramata dalla Commissione Disciplinare che sottolinea come lo stesso giocatore, nelle dichiarazioni successive all'apertura del fascicolo su questa intervista, avesse tentato di spiegarsi giustificando le sue affermazioni come frutto di un momento di concitazione. Tant'è che anche il suo allenatore a fine partita aveva provato a mediare scusandosi con l'arbitro.

Ma ormai la frittata era fatta e solo oggi è arrivato la sentenza che quindi costringe David Lopez a dover saltare le partite contro Almeria, Siviglia, Celta Vigo e Real Sociedad per violazione dell'articolo 106 del del Codice Disciplinare Federativo. Oltre alla squalifica David Lopez ha anche ricevuto una multa di 601 euro. Il centrocampista tornerà comunque a disposizione in vista della super sfida contro il Real Madrid che potrebbe anche valere una stagione per il Girona che non molla ancora il primato.