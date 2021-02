La prima vera svolta del nuovo corso dell'AIA targato Trentalange, è rappresentato dalla presenza di Daniele Orsato allo storico programma Rai di ‘Novantesimo Minuto'. L'arbitro di Schio sarà presenta domani nel corso della trasmissione condotta dal vice direttore di Raisport Enrico Varriale. L'Associazione Italiana Arbitri fino a questo momento non aveva mai permesso ad un arbitro in attività di poter presenziare negli studi televisioni di un programma. Ecco allora il cambio di strategia voluto dal neo presidente eletto Alfredo Trentalange.

La presenza di un direttore di gara in tv, era un qualcosa che ci si attendeva dopo le parole dello stesso Trentalange subito dopo la sua elezione, in cui aveva fatto capire di voler andare in questa direzione. Orsato è anche il rappresentante degli arbitri di Serie A, eletto il migliore al mondo. Nella giornata di oggi ha anche diretto l'anticipo di campionato tra Spezia e Parma, terminato 2-2, che ha aperto questa 24a giornata. È la prima volta in assoluto che un direttore di gara in attività è presente in una trasmissione tv.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite un retweet dello stesso Enrico Varriale che ha confermato la presenza del direttore di gara domani nel corso di "90° minuto". Sarà curioso vedere come si svilupperà il confronto con il fischietto della sezione di Schio, che era anche finito nell'occhio del ciclone tre anni fa per la discussa direzione di gara di quel famoso Inter-Juventus. Una svolta epocale dopo tanti anni di silenzio in tv per gli arbitri che va sulla via della trasparenza fortemente voluta dal nuovo presidente dell'AIA.

Nell'ultima Champions League, edizione 2019/2020, Orsato era stato anche designato dall'Uefa come direttore di gara per la finale tra Bayern Monaco e Psg vinta poi dalla squadra bavarese che si è portata a casa il trofeo.