Cuadrado rifiuta la proposta di spalmare l’ingaggio, tensione in casa Juve: c’è l’Inter In casa Juventus scoppia il ‘caso Cuadrado’: il colombiano non vuole “spalmare” l’ingaggio. Tanti club sono interessati al Panita, in Italia e non solo.

A cura di Vito Lamorte

In casa Juventus si parla molto dei possibili arrivi in vista della prossima stagione ma da qualche ora c'è un ‘caso Cuadrado’ che turba i sogni bianconeri. L’esterno colombiano ha prolungato il proprio contratto con la Vecchia Signora, automaticamente alla presenza numero 40, a 5 milioni di euro a stagione ma ha rifiutato la proposta di "spalmare" il contratto a 3 milioni netti a stagione per le prossime due stagioni.

Questa situazione ha portato ad un irrigidimento nei rapporti tra il calciatore e la società e lo stop dei dialoghi delle scorse settimane. La Juve sta lavorando per contenere il monte-ingaggi e puntava alla riduzione del 34enne colombiano che non ha ricevuto nessuna apertura, anzi. La proposta è stata rispedita al mittente e adesso il club bianconero ritiene sacrificabile l'ex Fiorentina e Lecce in caso di offerte provenienti dall'estero.

Il classe 1988 ritiene di aver dato e poter dare ancora tanto, quindi non ha nessuna intenzione di abbassarsi l'ingaggio. Così la situazione è ferma e potrebbe davvero profilarsi una incredibile e impronosticabile separazione nel corso della sessione estiva.

Su di lui, a monitorare la situazione, ci sono diverse squadre. In Italia le più attente sarebbero l'Inter e la Roma. I nerazzurri potrebbero tentare il colpaccio ma la trattativa con la Juve sarebbe molto complicata: Dumfries ha mercato e i soldi provenienti dalla cessione dell'esterno olandese potrebbero essere reinvestiti per arrivare al Panita. I giallorossi cercano un esterno destro ma vale lo stesso discorso fatto per l'Inter: bisogna capire se e in che termini la società bianconera sarebbe disposta a cedere un calciatore come Cuadrado ad una squadra rivale per i primi posti.

Tutto lascia pensare che la Juventus non sarebbe intenzionata a liberare il colombiano gratis per un trasferimento in Serie A, mentre potrebbe concedere la lista gratuita a Cuadrado in caso di trasferimento all'estero. Il colombiano piace moltissimo in Premier League, con Everton e West Ham che non avrebbero problemi ad accontentarlo a livello economico. Ci sarebbero anche delle proposte faraoniche dal Qatar ma la volontà di Cuadrado sarebbe quella di giocare ancora a livelli importanti.

Una situazione che in casa bianconera devono risolvere il prima possibile, evitando che si trascini per troppo tempo e di perdere un altro dello zoccolo duro dello spogliatoio juventino dopo Chiellini e Dybala.