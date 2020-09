Domenica 27 settembre 2020 la seconda giornata di Serie A propone Crotone-Milan. La gara tra i calabresi e i ragazzi di Pioli, si giocherà allo stadio ‘Ezio Scida'. Una gara importante per la squadra di Stroppa che vorrà riscattare subito il brutto esordio contro il Genoa al ritorno in Serie A (sconfitta per 4-1) e mettere in mostra il gioco e i tanti giovani che hanno permesso ai calabresi di approdare nel massimo campionato italiano.

Dall'altra parte il Milan, reduce già da tre impegni stagionali: la gara con il Bologna in campionato e le due nei preliminari di Europa League, vorrà subito dare continuità alla vittoria contro il Bologna all'esordio. Mancherà Zlatan Ibrahimovic che in settimana è risultato positivo al coronavirus e così Pioli dovrà varare una formazione nuova che non fa più leva sull'attaccante svedese. Sicuramente Crotone-Milan sarà una sfida entusiasmante dal punto di vista del gioco con due squadre che esprimono in maniera molto armoniosa il proprio calcio.

Dove vedere Crotone-Milan: canale TV e diretta streaming

La gara tra Crotone e Milan, sarà dunque la seconda giornata di campionato per entrambe le squadre. Zero punti per i calabresi, tre per i rossoneri che hanno battuto all'esordio il Bologna per 2-0. Tutti i presupposti per assistere ad un match emozionante che sarà possibile vedere in tv con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Sky Sport Serie A.

In streaming invece, la partita tra Crotone e Milan sarà disponibile attraverso l'app di Sky Go o su Now TV, la piattaforma di streaming on demand che consente di fruire dei contenuti Sky senza sottoscrivere un contratto direttamente con la pay TV. Telecronaca Sky affidata a Riccardo Trevisani e al commento tecnico di Daniele Adani.

Crotone-Milan, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, J. Messias.

All. Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. All. Pioli.