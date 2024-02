Cristiano Ronaldo snobbato dal figlio davanti a tutti: “Vieni qui a salutare tuo padre!” Il campione portoghese prende malissimo l’atteggiamento di CR7 junior. L’episodio è successo mentre la selezione under 13 dell’Al-Nassr sfilava in campo per celebrare la vittoria del torneo di categoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il rimprovero di Cristiano Ronaldo al figlio che non si avvicina per dargli la mano.

Imbarazzato o, forse, maleducato come un figlio ‘ribelle' che preferisce smarcarsi dalla figura paterna molto ingombrante. Chissà cosa passava per la testa di Cristiano Ronaldo junior, fatto sta che il genitore l'ha presa male, malissimo, quando si è accorto che il "ragazzo" (lo redarguisce così, in segno di bonario rimprovero per richiamarlo all'ordine) ha deciso di violare il protocollo e gli ha rifiutato la più classica stretta di mano durante la passerella con la prima squadra.

L'episodio è accaduto prima della partita del campionato saudita tra Al Nassr e Al Fateh (conclusa con la vittoria per 2-1 della squadra di CR7). Era tutto organizzato: il cerimoniale prevedeva che a pochi istanti dal fischio d'inizio la selezione under 13 del club di Riyad facesse il suo ingresso in campo e poi sfilasse dinanzi alle formazioni schierate. Era un modo per celebrare la vittoria del torneo di categoria ma qualcosa è andato storto.

Il figlio del campione portoghese esce dal tunnel davanti ai compagni, abbozza un sorriso, si guarda intorno come fosse spaesato. Papà Ronaldo è lì, che lo guarda con fierezza. Lui, il giovanotto, a stento gli dedica attenzione. Anzi, fa qualcosa che proprio non va giù al genitore, che deve essersi sentito messo in cattiva luce dal gesto de suo pupillo.

La sequenza delle immagini video aiuta a capire cosa è accaduto e perché l'ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus è rimasta delusa e un po' imbronciata. CR7 junior non si accoda al resto dei compagni, rallenta il passo e si lascia superare. Indugia apposta per qualche attimo per non passare davanti al padre, scarta di lato e lo evita, salvo affiancarsi agli altri giovani calciatori tenendosi sempre lontano.

L'unico momento di contatto è quando dà l'impressione di voltarsi verso il genitore senza troppa voglia di sottoporsi a quel rito.

È in quell'istante che Cristiano Ronaldo ha una reazione che non passa inosservata: "Ehi ragazzo! Vieni qui e dai un bacio a tuo padre!", gli dice fulminandolo con lo sguardo. Ma quella nota di biasimo non servirà a far cambiare idea al figlio.

CR7 junior tira dritto per la sua strada ignorando l'ammonimento paterno, limitandosi ad osservarlo per qualche istante prima di rimettersi in riga e raggiungere gli altri compagni di squadra. Si è unito a loro per posare con i tifosi dell'Al Nassr e lasciarsi immortalare in foto per celebrare il successo nel campionato under 13.