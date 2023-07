Cristiano Ronaldo sempre più intrattabile: getta acqua al cameraman che gli dice bravo Brutto gesto di Cristiano Ronaldo al termine della prima partita ufficiale dell’Al Nassr nella nuova stagione: uno scialbo 0-0 nella Champions araba.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo avevamo lasciato sempre più intrattabile per i risultati dell'Al Nassr e per la sua prima stagione saudita con zero titoli, adesso ritroviamo Cristiano Ronaldo esattamente dello stesso umore, con annessi gesti di frustrazione – verso compagni, avversari e tifosi – non infrequenti da quando nei mesi scorsi ha lasciato il Manchester United per andarsi a intascare 200 milioni all'anno in Medio Oriente. Il precampionato della squadra di Riad è stato senza vittorie e anche la prima partita ufficiale giocata nella Champions League araba non ha visto il successo di CR7: uno 0-0 contro l'Al Shabab.

Ronaldo ha iniziato la partita dalla panchina, poi il tecnico suo connazionale Luis Castro lo ha inserito al 62′, e poco dopo è entrato anche il nuovo acquisto Seko Fofana, mentre l'altro nuovo arrivato Brozovic non ha giocato. I cambi non hanno prodotto alcunché e il risultato non è cambiato fino al fischio finale, dopo il quale il campione di Madeira si è lasciato andare ad atteggiamenti che sono stati fortemente stigmatizzati sui social. Dapprima, uscendo dal terreno di gioco, è stato visto scuotere la testa, prima di allargare le braccia e sfogarsi con qualcuno sulla linea laterale.

Un cameraman e il suo assistente hanno continuato a seguire Ronaldo mentre lasciava il campo e poi si sono posizionati accanto a lui mentre beveva dell'acqua dopo essersi fermato sulla linea laterale. Irritato per essere filmato, il cinque volte Pallone d'Oro a un certo punto ha gettato dell'acqua sul cameraman, facendogli cenno di andarsene, cosa che l'uomo ha fatto, non prima di aver fatto ok col pollice a Ronaldo, complimentandosi ironicamente con lui per il gesto che non gli fa onore.

Leggi anche La calciatrice dell'Argentina con i tatuaggi di Ronaldo e Maradona sulla gamba è un caso nazionale

Le immagini dell'accaduto sono diventate virali e i commenti hanno insistito sull'arroganza di un campione che soprattutto negli ultimi anni di carriera si è lasciato spesso andare a gesti di insofferenza. L'umore di Ronaldo probabilmente è migliorato nelle ore successive, quando ha appreso che l'Al Nassr ha chiuso l'acquisto di Sadio Mané dal Bayern Monaco, dopo appena una stagione giocata in Germania dall'ex Liverpool. È il quarto arrivo nella squadra saudita dopo Marcelo Brozovic, l'altro ex interista (nonché ex compagno di Cr7 allo United) Alex Telles e l'ex Udinese e Lens Seko Fofana.