Cristiano Ronaldo nella storia della Saudi League: a 39 anni centra l’ennesimo record in carriera

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo entra nella storia della Saudi League. Il portoghese è stato protagonista assoluto con la doppietta messa a segna contro l’Al-Ittihad nel 34° turno del campionato arabo. Il 4-2 finale che ha premiato l'Al Nassr ha visto l'ex Real, Juventus e United superare il record di gol del campionato arabo con ben 35 gol e 11 assist in 31 partite. Un primato che prima di questa sera apparteneva all’attaccante marocchino Abderrazak Hamdallah.

Quest'ultimo nella stagione 2018/2019 vestiva proprio la maglia dell’Al Nassr chiudendo il campionato come capocannoniere del torneo con 34 goal siglati ma in sole 26 partite. Si chiude così il campionato arabo con la gioia di Cristiano Ronaldo e quell'esultanza sfrenata nonostante il secondo posto in classifica dell'Al Nassr alle spalle del Al-Hilal campione. Per CR7 anche il primo posto nella classifica marcatori davanti a Mitrovic con 28 marcature.

Cristiano Ronaldo ha messo a segno le reti che sono valse prima il momentaneo 1-0 e poi il 2-0. La prima marcatura il portoghese l'ha segnata con una conclusione sinistro dopo un bellissimo stop di petto in corsa e il secondo con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

L'ultima rete, quella che gli è valsa il record, è stata festeggiata con un urlo liberatorio da Ronaldo abbracciato e osannato da tutti i compagni di squadra. D'altronde, quella di CR7, è stata una stagione perfetta in cui il fenomeno portoghese ha viaggiato a una media superiore a un gol a partita.

Record su record per Ronaldo che in generale, nel corso di tutte le competizioni, è arrivato a siglare ben 44 gol in altrettante presenze. Il fuoriclasse portoghese può ancora fare meglio dato che il prossimo 31 maggio l'Al Nassr giocherà la finale di King Cup contro l’Al Hilal.

Ma in questo momento Cristiano Ronaldo ha nuovamente fatto parlare di sé in uno dei campionati che prima di tutti ha voluto esplorare attraendo poi le attenzioni degli altri suoi colleghi. Record, gol e prestazioni che sono valsi a Cristiano Ronaldo l'ennesima convocazione con il Portogallo per viversi gli Europei in Germania come l'ultimo grande torneo della sua carriera in Nazionale.