A 36 anni Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record: l'ultimo in ordine di tempo è quello relativo alle marcature con la maglia della Nazionale. Grazie alla doppietta segnata alla Francia, il campione portoghese ha eguagliato il primato dell'iraniano Ali Daei a quota 109: è solo questione di tempo perché CR7 si stagli da solo in vetta.

L'attenzione del campione della Juventus per la cura di se stesso è ben nota, sia per quanto riguarda la preparazione fisica che l'alimentazione: prestazioni tuttora di altissimo livello sono ovviamente possibili solo con una maniacalità ossessiva che sconfina in grandi sacrifici. Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Under 23, ha raccontato a ‘Het Laatste Nieuws' cosa mangia Cristiano Ronaldo alla vigilia delle partite.

"Sempre uguale. Broccoli, pollo e riso. Con litri d'acqua, sicuramente niente Coca-Cola", scherza Peeters a proposito delle abitudini alimentari di Ronaldo il giorno del match. Nell'ottobre scorso il 22enne ha esordito in Serie A con la Juve in un match contro il Cagliari ed in quel momento è diventato l'unico belga che sia mai sceso in campo con Ronaldo in una partita ufficiale. "Un ricordo memorabile – racconta Peeters –Cristiano vuole vincere sempre, in ogni cosa. E nonostante in quel momento non mi conoscesse ancora molto bene, ha cercato di tirare fuori il massimo da me. Cristiano è uno che fa crescere i giovani, ti coinvolge davvero. Penso che sia una sua caratteristica molto bella".

Peeters ha poi parlato dell'aspetto atletico, non meno ossessivo: "Dopo sono rimasto un po' nella sala fitness, e ovviamente c'era anche Cristiano. Devo dire che all'epoca rimasi impressionato. Cristiano ha il fisico perfetto per un giocatore di calcio. E anche se sono abbastanza muscoloso, quel giorno ho pensato: ‘C'è ancora del lavoro da fare'. Ma ehi, lui lo fa in modo maniacale da così tanti anni…".