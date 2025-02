video suggerito

Cristiano Ronaldo esplode di rabbia, frustrazione purissima: l'arbitro fa finta di non vedere Nella partita che ha visto l'Al Nassr perdere 3-2 contro l'Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo si è mostrato incontenibile contro gli arbitri. Tutto è nato dal rosso ad un compagno.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo letteralmente incontenibile nel finale del match che ha visto il suo Al Nassr perdere 3-2 contro l'Al-Ettifaq, vedendo sfumare quasi definitivamente le chance di una rincorsa verso il titolo. Frustrazione e rabbia per CR7 che ha rischiato grosso, ed è stato graziato dall'arbitro: quest'ultimo ha palesemente fatto finta di non vedere, nonostante la platealità dell'ex di United, Real Madrid e Juventus.

Tutto è iniziato dall'ingenuo cartellino rosso rimediato dal compagno di squadra Duran. Il colombiano che prima di questo match aveva sfoderato un rendimento eccezionale, è stato cacciato dopo aver rifilato uno schiaffetto ad un avversario. Un'ingenuità non violenta, con il difensore dell'Al-Ettifaq che ha amplificato e non poco gli effetti del tocco. Espulsione inevitabile per il centravanti, con l'Al Nassr che sotto 3-2 non è riuscita a sfruttare così nel migliore dei modi gli ultimi minuti per provare a recuperare.

Scatenato Cristiano che si è avvicinato all'arbitro e ha iniziato ad urlare la sua rabbia per il provvedimento disciplinare al compagno, considerato eccessivo. L'attaccante ha inveito contro l'ufficiale, in apparente difficoltà, con ampi gesti, prima di lanciare i suoi strali anche con il guardalinee. Non contento poi ha calciato con violenza sugli spalti il pallone presente al centro del campo.

Tutto sotto gli occhi del direttore di gara che ha prontamente girato lo sguardo facendo finta di non vedere: un modo per evitare di estrarre il giallo nei confronti di Ronaldo, per quello che è sembrato una sorta di timore reverenziale. Ancora gesti plateali e rabbia per CR7 fino a bordocampo quando ha protestato anche con il quarto uomo. Raramente lo si è visto così arrabbiato, con il rosso a Duran che gli ha garantito l'occasione di sfogarsi anche per una giornata decisamente storta.

Stefano Pioli, nel post-partita ha dimostrato di non gradire molto né il gesto di Duran, né le proteste di Ronaldo: "Non sono contento del cartellino rosso. I nostri giocatori devono restare calmi. Avremmo potuto giocare meglio, ma gli errori sono costati cari oggi e hanno causato la sconfitta. Sono stati questi a fare la differenza dopo che avevamo fatto una buona partenza".