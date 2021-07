“Cristiano Ronaldo è un idiota”: il nuovo audio rubato a Florentino Perez scatena la bufera Il nuovo audio rubato a Florentino Perez e pubblicato da ‘El Confidential’ ha scatenato la bufera. Il presidente del Real Madrid attacca direttamente Cristiano Ronaldo dopo che il portoghese aveva fatto capire di voler lasciare la Spagna ad ottobre del 2012. Il presidente del Real definisce “un idiota” l’attaccante scagliandosi poi anche contro Mourinho e Jorge Mendes.

A cura di Fabrizio Rinelli

In Spagna prosegue la bufera mediatica nei confronti di Florentino Perez. ‘El Confidential' aveva letteralmente acceso il clima attorno al Real Madrid ieri pubblicando degli audio rubati al presidente del club che si scagliava contro due leggende della squadra come Casillas e Raul definendolo "le più grandi truffe del club". Oggi un nuovo capitolo della vicenda che vede coinvolti Cristiano Ronaldo ma anche Josè Mourinho e Jorge Mendes. Audio rubati e pubblicati sempre da ‘El Confindential' che si riferiscono all'ottobre del 2012. "Non ho festeggiato i miei 2 gol, perché non sono contento", aveva notevolmente lasciato intendere la stella portoghese in quel periodo facendo intendere la minaccia di una partenza. Un comportamento che Pérez non aveva affatto apprezzato e che si evince dal tono usato in queste conversazioni.

In esse, il presidente del Real Madrid attacca duramente i portoghesi che erano in squadra e anche lo stesso Jorge Mendes che secondo Florentino avrebbe manovrato sia Cristiano Ronaldo che Mourinho. Florentino è particolarmente duro con lo Special One e Cristiano Ronaldo, che descrive direttamente come "stupidi". Durante queste conversazioni sono state ascoltate parole di fuoco nei confronti di Cristiano Ronaldo: "È pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato – si legge nelle dichiarazioni riportate anche da ‘Marca' – Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutte le cose che fa. L'ultima sciocchezza che ha fatto l'hanno vista tutti".

Florentino Perez e l'attacco a Jorge Mendes

Nel corso di questi audio, Florentino fa riferimento anche a Jorge Mendes e al suo rapporto con lo stesso Cristiano e José Mourinho. "Mendes non comanda nulla– si legge – Così come non manda niente a Mourinho". E poi aggiunge: "Questi sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero fare molti più soldi se non lo fossero".

Florentino Perez è un fiume in piena nei confronti di due figure che hanno dato tutto facendo vincere tanto al Real Madrid: "Si tratta di due abnormi, perché si parla di tanti soldi nel campo dei diritti d'immagine". Un altro di quelli citati dal presidente del Real Madrid in queste ultime registrazioni pubblicate è Fabio Coentrao . “Questo è uno degli effetti di Madrid – prosegue Florentino Perez – Lui è un altro che non ha testa e quei ragazzi del Madrid se li mangiano".