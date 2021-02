Cristiano Ronaldo grande protagonista in Inter-Juventus. Il centravanti ha realizzato una doppietta che ha permesso ai bianconeri, di piazzare il sorpasso ai danni dell'Inter, dopo il vantaggio iniziale di Lautaro. Nel finale del primo tempo CR7 ha guadagnato anche un cartellino giallo, dopo aver tentato di spingere il pallone in rete con la mano. Incassato il provvedimento disciplinare, la reazione del lusitano è stata curiosa, e in italiano.

Poco prima del duplice fischio di fine primo tempo, Cristiano Ronaldo è stato ammonito dal direttore di gara Calvarese. Il motivo? Sugli sviluppi di un'azione offensiva della Juventus, il bomber già autore di due gol, ha toccato il pallone con la mano. Una situazione che non è sfuggita all'arbitro che ha deciso di punire il portoghese, con il cartellino giallo, considerandolo un tentativo volontario di spingere maliziosamente la sfera alle spalle di Handanovic. A quel punto CR7, ha provato a far cambiare idea a Calvarese che invece è stato irremovibile. Un altro episodio da "moviola", con i replay che sembrano dare ragione all'arbitro.

Subito dopo la conclusione del primo tempo, Ronaldo ha chiamato a più riprese a distanza l'arbitro in italiano: "Signore, signore". Dopo aver conquistato l'attenzione di Calvarese, Cristiano Ronaldo ha messo le mani giunte giurando di non aver toccato il pallone volontariamente. In particolare il terminale offensivo della Juventus, ha mimato di aver rischiato di cadere per la spinta di un avversario. Questo alla base del suo intervento scomposto con la mano. Una versione però che non ha convinto il direttore di gara, che dal canto suo ha spiegato al giocatore di non poter fare altrimenti. Fortunatamente per la Juventus, Ronaldo non era tra i diffidati.