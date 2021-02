Episodio da moviola nel primo tempo di Inter-Juventus. Sul punteggio di 1-0 per la formazione di Conte, calcio di rigore per i bianconeri. Decisivo l'intervento del Var per punire una trattenuta di Young su Cuadrado, che l'arbitro non aveva sanzionato. Dopo il controllo all'on-field review il direttore di gara è tornato sui suoi passi, spiegando a gran voce ai nerazzurri che protestavano: "Rigore netto".

Grandi proteste dell'Inter per il calcio di rigore concesso alla Juventus e realizzato poi da Cristiano Ronaldo per il momentaneo 1-1. Poco dopo il 20′ azione offensiva della formazione ospite con un cross dalla sinistra che viene disinnescato dalla difesa di casa. All'altezza del secondo palo, Cuadrado va giù dopo un contatto con Young, e si lamenta platealmente, all'indirizzo dell'arbitro. Prima Bastoni e poi Handanovic provano a risollevare di peso il colombiano, con gli animi che si surriscaldano, mentre Calvarese su indicazione della sala Var fa ricorso al monitor a bordo campo. Dopo aver visualizzato l'episodio con l'on-field review, l'arbitro indica il dischetto.

Di fronte alle proteste reiterate dei giocatori di casa, Calvarese spiega che il "rigore è netto" facendo riferimento alla trattenuta di Young su Cuadrado. In effetti il laterale ex United nell'occasione è stato ingenuo, al contrario dell'avversario abile a prendere posizione davanti a lui. A quel punto l'inglese effettivamente ha trattenuto con il braccio il bianconero che dal canto suo si è lasciato cadere. I dubbi sono tutti sull'entità della trattenuta, e su quanto sia stata decisiva nel provocare la caduta di Cuadrado. Su questo sono incentrate le recriminazioni della panchina nerazzurra. Var dunque decisivo nella situazione Young-Cuadrado, anche se spesso e volentieri la "moviola in campo" in questi casi lascia spazio alla valutazione del direttore di gara che non era intervenuto.