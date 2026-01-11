Cos’è successo a Zaniolo, costretto a fermarsi sul più bello: “Mi opero, tornerò più forte di prima”

Un assist a Kabasele meno di 24 ore fa nel 2-2 tra Udinese e Pisa, poi l'ammonizione che lo costringerà a saltare per squalifica la prossima partita e oggi la notizia inaspettata che Nicolò Zaniolo dovrà fermarsi per un'operazione. Ad annunciarlo lo stesso Zaniolo sui social: "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane". Di fatto Zaniolo dovrebbe tornare a disposizione tra una quindicina di giorni sfruttando proprio questa prima settimana che salterà per squalifica.

Uno stop che proprio non ci voleva in un momento assolutamente positivo per Zaniolo il quale è ripartito proprio da Udine per riprendersi in mano la sua carriera dopo le esperienze di certo non positive tra Fiorentina e Atalanta così come al Galatasaray dove non è mai riuscito ad esplodere. Per lui in questo momento in stagione 20 partite, 6 gol e 2 assist in tutte le competizioni che mettono ancora una volta in evidenza il talento di questo ragazzo pronto a rilanciarsi anche in ottica Nazionale e in vista dei Mondiali che l'Italia di Gattuso dovrà conquistarsi tra 2 mesi.

Zaniolo in questo momento è ancora di proprietà del Galatasaray che difficilmente penserà alla sua permanenza in Turchia al termine della stagione. L'operazione con l'Udinese in estate si era chiusa di fatto con un prestito e diritto di riscatto a 10 milioni o in alternativa a 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Sin dall'inizio la società friulana si era mossa concretamente mettendo sul piatto 9 milioni per il giocatore accettando poi il prestito. Insomma, risulta in questo momento difficile pensare che l'Udinese possa rinunciare a Zaniolo dopo averlo rilanciato in questo modo.

Il giocatore ora si fermerà anche come mossa preventiva per evitare il rischio di ripercussioni fisiche più grosse in vista del futuro e soprattutto di marzo nel caso in cui Gattuso dovesse convocarlo per i playoff dell'Italia e farsi così trovare pronto eventualmente per le convocazioni ufficiali in vista dei Mondiali 2026.