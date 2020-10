L'Az Alkmaar è partito questa mattina dall'Olanda diretto verso l'Italia per andare in campo a Napoli come previsto dal calendario. Sono 19 i calciatori saliti a bordo del volo. Giovedì sera, ore 18.55, è in programma la prima partita della fase a gironi di Europa League. La Uefa è certa: si giocherà nonostante il focolaio di coronavirus scoppiato in seno alla squadra e che ha registrato un numero di contagi preoccupante (13) e tale da assottigliare la rosa a disposizione. In base al protocollo della Federazione, però, bastano 13 giocatori (compreso il portiere) per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro. Il club, come mostrato anche dai messaggi condivisi sui social, si è adeguato alle prescrizioni previste adottando anche tutte le misure previste dalla normativa oltre alla prevenzione.

La lista dei convocati dell'Az – Portieri Marco Bizot, Hobie Verhulst, Elber Evora Difensori Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Bruno Martins Indi, Owen Wijndal, Yukinari Sugawara, Ramon Leeuwin, Maxim Gullit, Tijs Velthuis Centrocampisti Fredrik Midtsjø, Dani de Wit, Teun Koopmeiners, Kenzo Goldmine Attaccanti Calvin Stengs, Jesper Karlsson, Albert, Gudmundsson, Mo Taabouni.

Il potere di veto dell'Asl sulla partita Napoli-Az Alkmaar

Sul fischio d'inizio del match, però, grava un'incognita: ovvero, l'intervento delle autorità sanitarie che potrebbero decidere d'impedire la disputa dell'incontro, un provvedimento che sarebbe in linea e coerente con quello che bloccò la trasferta degli Azzurri a Torino, suscitando polemiche per la mancata disputa della sfida contro la Juventus e provocando la sanzione poi emessa dal Giudice Sportivo (3-0 a tavolino e punto di penalizzazione inflitto ai partenopei).

Recupero e sorteggi, cosa succede in caso di rinvio

Cosa accade in caso di veto posto dall'Asl Napoli 1? La Uefa non avrebbe alcun potere d'intervento per far giocare il match ma potrebbe stabilire il rinvio e la data del recupero. Già ma quando? Entro il 28 gennaio, dopo la conclusione della prima fase e dopo lo stesso sorteggio degli accoppiamenti dei sedicesimi di finale. In tal caso nell'urna il posto relativo a una delle due squadre verrebbe indicato con una X.