Cori contro la Juventus alle scuole elementari: maestra condivide video e finisce nella bufera Una maestra delle scuole elementari ha ripreso in un video gli alunni della sua classe mentre intonavano un coro contro la Juventus. Alcuni genitori se ne sono lamentati e hanno parlato con la dirigente, che ha difeso la maestra.

A cura di Alessio Morra

Una maestra elementare è finita nella bufera perché ha ripreso con il suo smartphone gli alunni della sua classe mentre intonavano un coro da stadio contro la Juventus. Quel video è finito nella chat di classe dei genitori, alcuni di loro si sono arrabbiati e non poco. Quel video velocemente si è diffuso a macchia d'olio e sono divampate le polemiche per la maestra, difesa dalla dirigente scolastica.

A Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, una maestra ha girato un video con il suo cellulare ed ha immortalato agli alunni della sua classe, una scuola elementare. I bambini sono stati ripresi mentre dicevano in coro: "Chi non salta juventino è".

Quel video è finito sulla chat di WhatsApp, una di quelle famigerate chat, quella condivisa dai genitori degli alunni, e alcuni di questi genitori non hanno apprezzato, per niente, quel coro con i rispettivi figli in versione tifosi. Più di un genitore è andato a reclamare con la dirigente scolastica.

La dirigente, Vilma Baccarani, li ha ascoltati, ha visto il video, e poi a mezzo stampa ha difeso la maestra nella quale ripone sempre grande fiducia: "Tutto è nato da un gioco fatto in classe. Da parte dell'insegnante non c'è stata alcuna imposizione. L'insegnante ha assecondato la richiesta di alcuni alunni e ha girato il video che nelle sue intenzioni non sarebbe dovuto uscire dalla chat di classe. La inviterò a riflettere su un uso più oculato dei telefonini e dei mezzi informatici ma la mia stima nei suoi confronti rimane immutata, so che è preoccupata e mortificata per il fatto che la notizia di questo video sia diventata di pubblico dominio".