Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Verona-Venezia e Como-Sassuolo: orario e canale

Il programma di oggi in Coppa Italia, con tre partite valide per i sedicesimi di finale. Si parte con Parma-Spezia, poi Verona-Venezia e Como-Sassuolo. Cosa c’è da sapere su diretta TV e streaming.

La Coppa Italia prevede oggi tre partite valide per i sedicesimi di finale. Sono tre i match distribuiti lungo tutta la giornata e tutti visibili in TV in chiaro. Si parte alle 17:00 con Parma-Spezia, sfida trasmessa in chiaro su canale 20. A seguire, alle 18:30, toccherà a Verona-Venezia, derby veneto che andrà in onda su Italia 1. In serata, chiusura alle 21:00 con Como-Sassuolo, sempre su Italia 1, per un trittico che inaugura nel migliore dei modi la corsa verso gli ottavi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di mercoledì: gli orari TV

Il programma di oggi in Coppa Italia prevede la prima partita alle ore 17, con Parma e Spezia pronte a darsi battaglia. A seguire alle 18:30 sarà il turno del confronto tra Verona e Venezia. Chiusura dei sedicesimi di oggi con il confronto tra Como e Sassuolo, entrambe compagini che militano in Serie A. Ecco il programma.

ore 17:00 – Parma-Spezia (canale 20)

ore 18:30 – Verona-Venezia (Italia 1)

ore 21:00 – Como-Sassuolo (Italia 1)

Dove vedere Verona-Venezia in diretta TV: gli orari

Dove vedere Verona-Venezia in TV in chiaro? Il mercoledì della Coppa Italia prosegue dunque alle 18:30 con Verona-Venezia, primo match in programma in giornata. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sul canale 20 e sarà disponibile anche in streaming gratuito, sfruttando solo una buona connessione, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Como-Sassuolo, dove vederla anche in diretta streaming

La diretta di Como-Sassuolo in TV sarà disponibile in chiaro su Italia 1. Anche per questo match, come per tutti quelli di Coppa italia, nessuna necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per quanto riguarda lo streaming invece possibile sintonizzarsi con dispositivi portatili e fissi su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset.