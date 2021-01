Martedì 12 gennaio, le partite di calcio in TV. Il programma dei match di oggi prevede il confronto tra Milan e Torino, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 20.45 per una partita che sarà visibile in TV in chiaro sulla Rai. Si giocano anche altri match nel panorama internazionale: in campo la Premier League e la Liga. Ecco dove vedere tutte le partite in TV su Rai, Sky e DAZN

Milan-Torino in chiaro in TV: dove vederla

Milan-Torino sarà trasmessa in esclusiva in TV in chiaro sulla Rai. La squadra di Pioli e quella di Giampaolo, tornano ad affrontarsi a distanza di pochi giorni dall'incrocio di Serie A, chiusosi con il successo dei rossoneri. Fischio d'inizio per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in orario alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. La sfida tra rossoneri e granata sarà visibile in TV su Rai 1. Milan-Torino sarà visibile anche in diretta streaming, in chiaro e senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti sulla piattaforma RaiPlay, accessibile anche da dispositivi portatili e computer.

Dove vedere in TV le partite di Premier League

Oltre al match di Coppa Italiana, sono in programma in serata anche le partite valide per la Liga e la Premier League. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, appuntamento con Granada Osasuna alle 19 e Atletico Madrid-Siviglia alle 21. Entrambi i match saranno trasmessi su DAZN. In Inghilterra sono 3 le partite in programma, ovvero Sheffield United-Newcastle, Wolverhampton-Everton e Burnley-Manchester United. Tutti e 3 i match saranno trasmessi in TV su Sky.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 12 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV di martedì 12 gennaio: