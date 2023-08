Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Lecce-Como e Salernitana-Ternana, canale e orari Il programma delle partite di Coppa Italia di domenica 13 agosto 2023. Alle 17:45 Salernitana-Ternana, alle 18:00 Cosenza-Sassuolo, alle 21:00 Lecce-Como e alle 21:15 Monza-Reggiana. Tutti gli orari e le informazioni su diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Il Lecce festeggia il gol nell’ultima amichevole contro il Cadice.

I trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024 proseguono con altre quattro partite di grande interesse: alle ore 17:45 Salernitana-Ternana, alle 18:00 Cosenza-Sassuolo, alle 21:00 Lecce-Como e alle 21:15 Monza-Reggiana. Tutte le gare si potranno vedere in chiaro sulle reti Mediaset in TV e in streaming su Infinity.

Ad aprire il programma di domenica 13 agosto sarà la Salernitana di Paulo Sousa, che all'Arechi ospiterà la Ternana di Cristiano Lucarelli. Pochi minuti dopo il Sassuolo di Alessio Dionisi farà il suo esordio stagionale in casa dell'ambizioso Cosenza di Fabio Caserta. In serata il nuovo Lecce di Roberto D'Aversa ospiterà al Via del Mare il Como di Moreno Longo mentre chiuderà il programma di giornata la sfida tra il Monza di Raffaele Palladino e la Reggiana di Alessandro Nesta, neopromossa in Serie B.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma del terzo giorno di gare valide per i trentaduesimi della Coppa Italia 2023-2024:

ore 17:45 Salernitana-Ternana

ore 18:00 Cosenza-Sassuolo

ore 21:00 Lecce-Como

ore 21:15 Monza-Reggiana

Dove vedere Lecce-Como e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le gare di Coppa Italia si potranno seguire su due diversi canali Mediaset perché spalmate su quattro orari diversi. Si inizia con Salernitana-Ternana, che verrà trasmessa da Mediaset 20 e Cosenza-Sassuolo che si potrà seguire su Italia Uno. Alle ore 21:00 toccherà a Lecce e Como scendere in campo: la gara del Via del Mare si potrà vedere in diretta TV su Mediaset 20. Chiude il programma alle 21:15 Monza-Reggiana, che sarà trasmessa su Italia Uno.

Tutte le partite si potranno seguire in streaming è possibile farlo in due modalità: o collegandosi al sito Sportmediaset.it oppure andando sul portale Mediaset Infinity su pc o utilizzando l'app per i dispositivi mobili. In entrambi i casi la gara è gratuita e in chiaro.