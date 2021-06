Fischio d'inizio per la Copa America 2021. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, in seguito al ritiro dell'Argentina come sede del torneo e l'assegnazione al Brasile per la seconda volta consecutiva nonostante l'emergenza sanitaria, la competizione per nazionali più longeva del mondo. Ad aprire il sipario sulla manifestazione per nazionali saranno proprio i padroni di casa della Seleçao e il Venezuela. La selezione di Tite e quella di Peseiro daranno il via alla 47ª edizione della competizione e forse metteranno un po' da parte le discussioni dei giorni scorsi, visto che era stata paventata sulla possibilità che alcune nazionali potevano tirarsi indietro per la grave crisi dovuta al Covid-19 che attanaglia il più grande paese dell'America Latina; ma tutto è rientrato dopo un grande lavoro diplomatico da parte della CONMEBOL e delle varie federazioni.

Il Brasile di Neymar è la candidata alla vittoria finale insieme all'Argentina di Messi, ma non si possono escludere dal lotto delle papabili vincitici squadre come la Colombia, il Cile e l'Uruguay. Da tenere d'occhio l'Ecuador, che sta facendo bene nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Venezuela in TV e in streaming

Brasile-Venezuela è in programma domenica 13 giugno alle ore 23 italiane e i diritti per il torneo sono stati acquistati da Sky e da Eleven Sports. La competizione che riguarda le nazionali dell'America Latina verrà trasmessa in diretta tv sui canali della media company di Comcast e il match inaugurale di Brasilia si potrà seguire su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra Seleçao e la Vinotinto sarà disponibile anche in streaming su Sky-Go, Now tv e su Eleven Sports, previa registrazione sul sito e attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Brasile-Venezuela in Copa America

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Sandro; Casemiro, Fred; Richarlison, Jesus; Neymar; Firmino. Allenatore: Tite.

VENEZUELA (5-4-1): Graterol; Gonzalez, Angel, Chancellor, Villanueva, Rosales; Savarino, Moreno, Rincon, Otero; Martinez. Allenatore: Peseiro.

Dove si gioca la partita

Il match che apre la Copa America 2021 si giocherà allo Estádio Nacional Mané Garrincha, impianto della capitale federale del Paese, Brasilia. È stato ricostruito per i Mondiali del 2014 sulla struttura del preesistente Stadio Nazionale, che venne parzialmente demolito nel 2010. Ha ospitato anche alcune partite del torneo di calcio delle Olimpiadi del 2016.

Copa America, Brasile e Venezuela nel girone B

Brasile e Venezuela sono state inserite nel gruppo "Zona Nord", composto anche da Colombia, Ecuador e Perù. Si tratta raggruppamenti composti in questo modo, l'altro è "Zona Sud", perché la prima assegnazione del torneo era andata a Colombia e Argentina, che si sarebbero divise i due gironi.