Conosce Buffon dopo la fuga dall’Ucraina: il Parma realizza il sogno del piccolo Vlad Il Parma ha regalato a Vlad, un bambino ucraino fuggito dalla guerra, la gioia di conoscere e abbracciare il suo idolo Gigi Buffon. “Nei suoi occhi ci sono delle emozioni che noi non riusciamo a descrivere”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli occhi lucidi, il cuore che batte all'impazzata. La gioia di poter vedere finalmente il proprio idolo di persona. Un sogno che si realizza, proprio come accaduto a Vlad. Lui è un piccolo portiere ucraino, fuggito nelle scorse settimane da Leopoli con la madre e la sorellina a seguito della guerra scoppia in Ucraina dopo l'invasione della Russia. Vlad ha raggiunto l'Italia dove vive la nonna. Un appoggio sicuro per ritrovare serenità dopo il terrore e la paura vissuta nelle ultime settimane.

Vlad gioca a calcio, e da aspirante portiere, ha come idolo Gigi Buffon. Il campione del mondo con l'Italia nel 2006, da questa stagione milita nel Parma in Serie B. Il club, come racconta attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali social, dopo aver letto la sua storia ha deciso di invitare Vlad e la sua famiglia per organizzare un incontro speciale proprio con Buffon. "Nei suoi occhi ci sono delle emozioni che noi non riusciamo a descrivere" scrive il Parma mentre scorrono le immagini del tanto atteso incontro.

Vlad si presenta dinanzi al suo idolo avvolto nella bandiera ucraina. Il giallo e il blu sono peraltro gli stessi colori del Parma creando così una fusione assolutamente spettacolare. Buffon giunge nel luogo dell'incontro con il sorriso sulle labbra, abbraccia Vlad che non credeva ai suoi occhi. L'ha guardato a lungo, osservandolo anche mentre firmava diversi autografi per lui. Vlad ha poi scattato diverse foto con il portierone emiliano prima di ricevere anche la visita del presidente Krause.

Quest'ultimo ha regalato a lui e alla famiglia diversi gadget del Parma regalando un sorriso sia a Vlad che alla sorellina tenuta in braccio dalla madre. È stato un momento a dir poco emozionante che il Parma ha voluto immortalare dimostrando ancora una volta l'enorme potenza dello sport capace di regalare, con la sua forza, un sorriso anche a chi in questo momento ha ancora negli occhi le atroci immagini di una guerra insensata che sta mettendo a dura prova un intero popolo.