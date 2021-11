Confermata la lesione del crociato destro: stagione finita per Angelo Ogbonna Il difensore italiano del West Ham si è infortunato nei minuti iniziali della gara vinta contro il Liverpool che ha permesso agli Hammers di salire in terza posizione in Premier League. Gli esami strumentali hanno confermato la lesione del crociato del ginocchio destro: a rischio l’intera stagione, in caso di intervento chirurgico che verrà deciso eventualmente nei prossimi giorni.

A cura di Alessio Pediglieri

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria interna sul Liverpool che il West Ham è alle prese con il bruttissimo infortunio occorso ad Angelo Ogbonna, uscito dal terreno di gioco con il legamento crociato rotto. Una nota dolentein un pomeriggio di festa che aveva visto gli Hammers fermare i reds 3-2 dopo una sfida infuocata da continui capovolgimenti di fronte. Un successo che rilancia i londinesi in classifica generale dove adesso vantano la terza piazza insieme al City dopo aver superato la squadra di Klopp.

Purtroppo, però, da qui fino a fine stagione il West Ham non potrà più contare sul supporto di Angelo Ogbonna, il difensore italiano che è stato una delle colonne portanti in questa stagione della difesa degli Hammers, scendendo in campo in tutte le prime 11 giornate di Premier League. Ogbonna, passato al West Ham dalla Juventus nel 2015, è stato sostituito da Craig Dawson al 22′ del primo tempo, quando il risultato era di 1-0 per il West Ham, subito dopo aver ricevuto un colpo al volto e una ferita al sopracciglio.

Un grave infortunio poi confermato dagli esami strumentali di lunedì che hanno rivelato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A comunicare la situazione è stato lo stesso club inglese con un comunicato: "Angelo ha sentito un po' di disagio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno mostrato la rottura del crociato anteriore e abbiamo iniziato immediatamente la sua riabilitazione. Angelo vedrà un altro specialista questa settimana e avremo quindi un quadro più chiaro della sua tempistica di recupero".

I tempi di recupero possono variare per gli infortuni al legamento crociato anteriore, anche se i precedenti non sono confortanti e Ogbonna potrebbe perdere il resto della stagione. Il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk ha saltato il resto della stagione 2020-21 a causa di un infortunio simile al legamento crociato anteriore lo scorso ottobre, ed è tornato a giocare solo nove mesi dopo.

Ogbonna, 33 anni, è alla sua settima stagione al West Ham dove si è ritagliato una maglia da titolare e grande considerazione. L'età e l'infortunio subito non promettono nulla di buono per lui, con la stagione decisamente compromessa in caso di un eventuale intervento chirurgico, che verrà stabilito dopo un nuovo consulto con uno specialista. Non solo, il difensore italiano è anche in scadenza di contratto e, anche se c'è una opzione per il 2023, questo stop potrebbe risultare decisivo anche per il prolungamento.