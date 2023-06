Concessi altri 4 mesi alla Samp per perfezionare la cessione e iscriversi regolarmente in Serie B Alla società blucerchiata è stato accordato dal tribunale di Genova un ulteriore periodo per concludere tutto l’iter burocratico per la cessione. Entro il 20 giugno ci si dovrà iscrivere alla serie B.

A cura di Alessio Pediglieri

Continuano ad arrivare positive notizie in casa Sampdoria: una svolta sbloccata la trattativa con Ferrero per il passaggio di proprietà si è innescato un effetto a catena di eventi che stanno traghettando il club blucerchiato verso le sponde serene della ricostruzione. Nel weekend è arrivata anche la conferma da parte del tribunale di Genoa di poter contare su altri 4 mesi per completare tutti gli atti burocratici della cessione.

Quando Massimo Ferrero ha confermato di aver acconsentito la cessione societaria alla cordata imprenditoriale guidata da Radrezzani e Manfredi, la Sampdoria si è salvata dal baratro del fallimento. Un passo fondamentale ma non definitivo per dichiarare il club fuori da ogni pericolo, perché nel frattempo ci sono anche le scadenze sportive che richiedono carte in regola per poter iscriversi nella prossima stagione. Un iter obbligato che altrimenti rischia di portare la società a iniziare l'anno nuovo con una penalizzazione in classifica in serie cadetta.

Così, nel weekend è stato fatto un altro passo importante con il tribunale di Genova che ha concesso altri 120 giorni per i nuovi proprietari di concludere al meglio il trasferimento della società e completare la composizione negoziata dello stato di crisi, la cui scadenza era prevista per il prossimo 6 giugno. Quattro nuovi mesi che consentiranno di completare l’accordo di ristrutturazione del debito e di perfezionare la cessione. Sono questi i due atti prossimi da compiere, prodromici alla formalizzazione dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Che dovrà avvenire entro il 20 giugno, attraverso la consegna alla Covisoc di tutta la documentazione richiesta.

C'è già una data in calendario da segnare con il classico cerchietto rosso: l'Assemblea degli azionisti convocata dal Presidente Marco Lanna per il 16 giugno in prima convocazione, il 19 giugno in seconda e il 20 giugno in terza, sempre alle 12 presso la sede di Corte Lambruschini. All'ordine del giorno saranno l'approvazione del bilancio 2022 e il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della nuova società.