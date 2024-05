Commovente tributo dell’Arsenal al giovane tifoso ucciso: i giocatori si fermano, lo stadio applaude

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Al 14° di Arsenal-Bournemounth la partita all'Emirates so è improvvisamente interrotta. Tutti i giocatori in campo si sono fermati, dagli spalti è partito un corale lunghissimo applauso mentre sul mega schermo dello stadio appariva la foto sorridente di Daniel Anjorin, il ragazzino tifosissimo dei Gunners rimasto ucciso martedì scorso a Londra mentre si recava a scuola.

Un'atmosfera surreale si è abbattuta sull'Emirates dopo un quarto d'ora di gioco, mentre la partita tra Arsenal e Bournemounth era ancora ferma sullo 0-0 (poi vinta in scioltezza dai londinesi 3-0 con Saka, Trossard e Rice). La partita si è interrotta al minuto 14, non un numero a caso perché tanti erano gli anni del giovane Daniel che ha perso la vita martedì pomeriggio, da un folle con una sciabola che ha poi ferito altre quattro persone prima di essere fermato.

Un dramma che ha colpito profondamente il mondo Arsenal, di cui il bambino era un acceso sostenitore, tanto che in meno di due giorni, 5.000 persone hanno donato una raccolta fondi per la famiglia colpita dall'assurda tragedia e il club che ha deciso di rendere l'ultimo commovente omaggio durante la partita di Premier League contro il Bournemouth. Così, quando è scoccato il momento tutti i giocatori si sono fermati e la partita si è interrotta. Sia i giocatori di Arteta sia gli avversari sono rimasti fermi in mezzo al campo mentre sul mega schermo veniva mostrata la foto del giovane Daniel con sotto la semplice data "2009-2024".

Tutto l'Emirates Stadium si è alzato in piedi e per un minuto abbondante nel cielo di Londra si è sentito solamente il fragoso applauso di tutto il pubblico presente, a cui si sono unite le due squadre in campo e in panchina. Mentre dalla curva dei Gunners veniva alzato uno striscione di ultimo saluto, con la scritta bianca su sfondo rosso: "RIP Daniel".