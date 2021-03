Thomas Tuchel è entrato in punta di piedi e si è preso il Chelsea. L'allenatore tedesco è arrivato a Londra alla fine di gennaio, dopo essere stato licenziato dal PSG il giorno prima di Natale, per guidare la squadra rivoluzionata la scorsa estate dal mercato milionario di Roman Abramóvic e sostituire un simbolo Blues come Frank Lampard. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha preso una squadra incostante e spesso poco concentrata per trasformarla in una entità ordinata e con un'idea chiara. Il suo lavoro è appena iniziato ma il progetto che si intravede sembra molto interessanti.

Sono già 11 le partite consecutive senza sconfitta per Tuchel, che sta costruendo a poco a poco una squadra che potrebbe diventare una delle squadre più temute del Vecchio Continente nel prossimo futuro. Con l'affermazione casalinga sull'Everton di Carlo Ancelotti sono 8 le vittorie e 3 i pareggi di fila e quest'ultimo risultato permette all'allenatore tedesco di diventare il primo nella storia della Premier League a mantenere la porta inviolata nelle prime cinque partite casalinghe. Ora si è avvicinato ad un altro record, forse ancora più importante, ovvero quello di imbattibilità detenuto da Maurizio Sarri (12 partite).

Il suo lavoro sulla fase difensiva è impeccabile e si nota fin dal primo giorno. Il club londinese ha subito solo 2 gol sono in queste prime undici partite e questo è dovuto anche al cambiamento di assetto tattico: fin da subito Tuchel ha messo in campo tre difensori centrali e due laterali a tutta fascia, recuperando Marcos Alonso che ora è uno degli uomini chiave del sistema.

Il Chelsea è una squadra che gioca in modo ordinato e crea occasioni soprattutto dalle fasce con il grande lavoro dell'ex Fiorentina e di James, che grazie alla sua forza fisica dà una mano importante sia dietro che in fase offensiva. Mateo Kovacic e Jorginho sono i padroni della mediana e quasi tutti i palloni passano dai loro piedi: se l'ex Napoli è un punto fermo da tempo immemore dei Blues, il croato ex Inter è sempre stato un po' altalenante nelle sue prestazioni ma ora potrebbe aver trovato quella costanza che gli viene richiesta da diversi anni.

Se è vero che Timo Werner non trova ancora facilmente la via del gol, come Havertz o Ziyech, c'è stato un cambiamento nei suoi movimenti per riuscire a trovarlo più spesso in posizione di tiro e il tedesco sembra già essere più in palla rispetto a qualche mese fa. Uno degli uomini su cui sta facendo più affidamento Tuchel é Mason Mount, per la sua duttilità offensiva; e un altro ragazzo ritrovato sulla via di Stamford Bridge è Callum Hudson-Odoi, che utilizza sia da laterale che da trequartista nel 3-4-2-1.

L'ex allenatore del PSG ha trovato il Chelsea al nono posto della Premier League e dopo la vittoria di ieri ha passato la notte al quarto posto, ovvero in zona Champions. Il Chelsea è desideroso di continuare a scalare la classifica ed è a soli 4 punti di distanza dal Manchester United secondo. Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League hanno vinto 1-0 l'Atletico de Madrid e si giocherà tutto nella sfida di ritorno. Thomas Tuchel ha cambiato il Chelsea e sta facendo diventare una squadra quei singoli di grande prospettiva che la scorsa estate sono arrivati a Londra. Il processo è in corso, il futuro è già qui.