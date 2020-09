Sono state riscontrate delle irregolarità nell'esame che ha sostenuto e superato Luis Suarez, attaccante del Barcellona che passando l'esame d'italiano B1 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia da tempo indagava sull'Università degli Studi di Perugia e ha riscontrato una serie di irregolarità. Suarez, che non è indagato, avrebbe concordato prima dell'esame argomenti e voti. Una serie di intercettazioni confermano tutto questo: "Mettigli tutti 3", "Non dovrebbe passare, ma deve passare, guadagna 10 milioni l'anno". Ma mentre ci si indigna per questo esame e la Procura continua ad indagare ci si chiede ma in che cosa consiste l'esame d'italiano che ha dovuto sostenere Luis Suarez? Insomma cosa bisogna fare per ottenere il livello B1.

Le prove da superare per il B1, le domande scritte

La cittadinanza italiana per gli stranieri passa anche dal possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1. Per Suarez è stata una corsa contro il tempo perché doveva ottenere il diploma prima del termine del mercato, si parlava per lui di un futuro in Italia. L'esame è strutturato in quattro parti per una durata complessiva di due ore e mezza. Tre delle prove sono scritte: comprensione della lettura, produzione di testi e comprensione dell'ascolto. A livello scritto c'è da rispondere a una serie di domande e bisogna capire se l'esaminato riesce a comprendere il testo stesso. Questa è una delle domande tipo:

Al teatro “La Scala” di Milano è diventato da poco obbligatorio presentarsi in giacca e cravatta. Tutto questo per rispetto dello storico teatro, di chi lo frequenta e di chi fa lo spettacolo. I milanesi rispettano le direttive e si vestono sempre adeguatamente. Il problema è per alcuni ospiti che hanno poco rispetto per il teatro e la città. Alcuni addirittura si presentano con un maglione e lo zaino, anche se hanno speso fino a 250 euro per una poltrona. Il testo: A) avvisa dell’introduzione di nuove regole alla Scala; B) descrive le nuove tendenze della moda milanese; C) informa su quanto costa andare a teatro a Milano.

L'esame orale di Luis Suarez è durato 10 minuti

Luis Suarez quando è volato a Perugia aveva già superato le prove scritte e ha dovuto passare solo l'orale, cosa che puntualmente è accaduta. Quell'esame è stato raccontato da Lorenzo Rocca, uno degli insegnanti, alla radio spagnola ‘Cadena SER': "Il signor Suarez è arrivato da noi all’Università per Stranieri di Perugia verso le 15, più o meno. Era molto sereno, tranquillo, sorridente. Ha svolto l’esame di livello B1 del quadro comune europeo, di riferimento per le lingue. Si è svolto in modalità parlata: ascolto, produzione e interazione orale. La durata dell’esame è stata di 10-12 minuti".

In cosa consiste la prova orale per il B1 di italiano

Gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana dopo aver superato le prove scritte devono presentarsi all'orale e in una decina di minuti devono rilasciare un'intervista – ufficialmente è detto così – o devono fare una conversazione con un interlocutore, ma alla presenza anche di un altro esaminatore. Suarez dunque ha dovuto chiacchierare con due professioni e avrebbe parlato di diversi argomenti.