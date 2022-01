Claudio Ranieri vicino all’esonero, la decisione è presa: Watford alla ricerca del successore Dopo la brutta sconfitta contro il Norwich i vertici del Watford hanno deciso di esonerare Ranieri, l’annuncio arriverà dopo che gli Hornets avranno trovato il successore.

A cura di Vito Lamorte

"Sono un morto che cammina": Claudio Ranieri una volta descrisse così la sua situazione e i più attenti ricorderanno cosa accadde con il Chelsea dopo l'arrivo a Londra di Roman Abramovič. Probabilmente, con le dovute differenze, è quello che si sta verificando adesso con il Watford. L'allenatore romano, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Telegraph, potrebbe essere a poche ore dal licenziamento dal club di Vicarage Road dopo la brutta sconfitta interna per 3-0 contro il Norwich.

Il club della famiglia Pozzo, che ha cambiato 14 allenatori in meno di 10 anni, sarebbe pronta alla seconda rivoluzione in panchina per salvare la categoria ma la situazione appare piuttosto difficile. I tifosi tendano ad incolpare i calciatori per le loro pessime prestazione ai giocatori ma la rosa degli Hornets sembra costruita male.

Il bilancio di Ranieri con il Watford è di due vittorie, dieci sconfitte e un pareggio in 13 partite al timone: un bottino non proprio entusiasmante per l'ex Leicester, Chelsea e Fulham. Sette punti su un possibile 39 non sono una base per sopravvivere sulla panchina di Vicarage Road e il predecessore del tecnico italiano, Xisco Munoz, venne esonerato dopo aver raccolto lo stesso numero di punti in altrettante partite.

La pausa invernale di metà stagione dà al Watford la possibilità di pensare al terzo allenatore della stagione ma non ci sono ancora nomi per la successione di Ranieri. Una situazione non semplice, perché se la società dovesse sbagliare nuovamente scelta significherebbe retrocedere in Championship.

Di certo c'è solo che la decisione è stata presa ma non c'è ancora un successore: l'annuncio verrà fatto solo quando la società di Gino Pozzo avrà trovato il nuovo tecnico, che dovrà cercare di salvare gli Hornets con una seconda parte di campionato non semplice.