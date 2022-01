Claudio Ranieri esonerato, il Watford sceglie il terzo allenatore della stagione Il Watford ha esonerato Claudio Ranieri. La sua esperienza in panchina è durata 112 giorni. Il trend di rendimento e di risultati parla chiaro: 14 partite, 11 sconfitte, 2 vittorie, 17 gol fatti e il doppio (34) quelli incassati, squadra penultima in Premier League.

Il Watford ha esonerato Claudio Ranieri. Fatale al tecnico italiano la sconfitta subita nell'ultimo turno di Premier League contro il Norwich: troppo pesante il 3-0 maturato in casa. Nemmeno sono bastate le scuse dopo il tracollo per cancellare l'umiliazione di un gruppo in caduta libera. Un risultato che ha inflitto il colpo del ko, il suono del gong ha decretato la fine della sua avventura alla guida degli Hornets. È durata 112 giorni la sua nuova esperienza sulla panchina nel campionato d'Oltremanica. Periodo di tempo durante il quale non è mai riuscito a dare una svolta alla stagione della squadra di Vicarage Road.

Il trend di rendimento e di risultati parla chiaro: 14 partite, 11 sconfitte, 2 vittorie, 17 gol fatti e il doppio (34) quelli incassati. Una voragine che ha risucchiato il club, ancorandolo alla zona retrocessione: penultimo posto (19°) con 14 punti al netto di qualche match da recuperare. Il club inglese si appresta a ingaggiare il terzo allenatore della stagione dopo l'italiano e Xisco Munoz (il primo a essere licenziato il 3 ottobre scorso) che si è successivamente accasato in Spagna, al timone dell'Huesca.

A Ranieri questa volta non è riuscito il miracolo ed è finito malissimo il suo quarto incarico manageriale in Inghilterra: Chelsea, Fulham e Leicester le squadre che gli avevano dato fiducia. È con The Foxes che scriverà la storia della Premier League grazie alla conquista di un titolo che nessuno avrebbe mai pronosticato nella stagione 2015-2016. Il tecnico di Testaccio (quartiere di Roma) aveva preso le redini del Watford quando era 14° in classifica: avrebbe dovuto dare una svolta al torneo ma è riuscito a fare solo peggio. C'è un dato ulteriore che traccia i contorni della situazione preoccupante: gli Hornets sono penultimi nonostante abbiano giocato 3 gare in più della "cenerentola" Burnley.