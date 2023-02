Clamoroso al Barbera, in Palermo-Frosinone Verre si inventa un incredibile gol da centrocampo Straordinaria prodezza del giocatore del Palermo Valerio Verre che al 38′ del primo tempo sorprende il portiere del Frosinone con un tiro dalla propria metà campo, facendo esplodere i tifosi rosanero del Barbera.

A cura di Alessio Pediglieri

Mister Corini lo aveva detto alla vigilia, il Palermo avrebbe dovuto avere più coraggio già contro il Genoa, e per la gara interna con il Frosinone capolista Valerio Verre ha subito messo in pratica la volontà del tecnico con un incredibile colpo di genio e di astuzia poco prima del 40′, portando in vantaggio i rosanero e facendo letteralmente esplodere il Barbera.

Un pomeriggio importante per il Palermo e Palermo perché in Sicilia sbarca la capolista in fuga, il sorprendente Frosinone di Fabio Grosso sempre più leader incontrastato della cadetteria mentre tutte le inseguitrici sono raggruppate in una manciata di punti. Così, davanti ad un Barbera vestito a festa come nelle importanti occasioni, Corini presenta una squadra votata all'attacco per cancellare immediatamente la brutta sconfitta di Marassi contro il Grifone che ha fermato la marcia rosanero dopo tre vittorie consecutive.

In avanti per il Palermo sfodera ancora la coppia Tutino-Brunori ma è in mediana sulla linea a cinque del 3-5-2 rosanero che Corini attua il cambio già annunciato alla vigilia, inserendo dal primo minuto Valerio Verre. Una squadra con un baricentro spostato in avanti grazie ad un centrocampo in cui spicca l'ex Samp, Verona ed Empoli che è chiamato a trovarsi gli spazi giusti tra le linee avversarie. Un'operazione che non riesce per più di mezz'ora, grazie all'attenta difesa del Frosinone, non a caso la meno battuta della serie B con soli 14 gol al passivo. E così serve un colpo a sorpresa.

Detto, fatto. A pensarci è proprio Valerio Verre che al 38′ decide per l'azzardo più rischioso ma anche più bello: approfittando di un contrasto nella propria metà campo il giocatore del Palermo decide per a soluzione più complicata e della linea di centrocampo scarica di prima intenzione tutta la propria forza sul destro. Una parabola altissima che percorre tutto il resto del terreno di gioco per poi planare nella porta del Frosinone, dove Pigliacelli che seguiva gli sviluppi dell'azione all'altezza del dischetto, si è visto superare per l'1-0 rosanero. Il portiere del Frosinone nulla ha potuto, sorpreso dal colpo beffardo di Verre, pur tentando un recupero in extremis: il tiro, preciso e improvviso si è infilato inesorabilmente sotto la traversa. Per l'ex Samp, alla terza apparizione con il Palermo, anche la gioia del primo gol stagione in Serie B.