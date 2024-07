Chi sono i fuoriquota delle nazionali di calcio alle Olimpiadi 2024: Alvarez, Lacazette, Shomurodov e Hakimi

video suggerito

Chi sono i fuoriquota delle nazionali di calcio maschili alle Olimpiadi 2024 di Parigi: nell'elenco spiccano i nomi di Alvarez, Lacazette, Shomurodov e Hakimi.

A cura di Vito Lamorte

Il torneo di calcio maschile non è il momento più atteso e seguito delle Olimpiadi 2024 ma ha sempre un grande fascino e suscita interesse perché si possono conoscere e visionare sempre calciatori giovani e di grande prospettiva. Dal 1992 il comitato olimpico internazionale, in accordo con la FIFA, ha cambiato le regole del torneo permettendo ai soli giocatori Under 23 di partecipare ai Giochi mentre prima potevano partecipare tutti.

Dal 1996, ovvero dalle Olimpiadi di Atlanta, è stato adottato il regolamento che viene rispettato tuttora e prevede tre fuori quota oltre agli Under 23 e c'è sempre grande interesse e curiosità nel conoscere chi sono i fuoriquota perché possono aiutare le varie selezioni a fare il salto di qualità per puntare al podio.

I fuoriquota delle nazionali maschili di calcio a Parigi 2024

Nell'edizione di Parigi tra i più attesi ci sono Julian Alvarez, fresco vincitore della Copa America con l'Argentina e della Premier League con il Manchester City; Alexandre Lacazette, che torna a giocare per la Francia per la prima volta dal 2017 dopo aver segnato 22 gol in 35 partite con il Lione; Achraf Hakimi, protagonista della cavalcata del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022 e perno del PSG; e Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko della Roma che ha vestito la maglia del Cagliari nell'ultima stagione.

Da sottolineare la presenza di Naby Keita e Amadou Diawara con la Guinea, Elneny con l'Egitto e il tandem Rulli-Otamendi con l'Argentina.

Sono sedici le squadre che prendono parte al torneo olimpico e l'Italia non si è qualificata per l'ennesima volta ai Giochi: gli Azzurri mancano dall'edizione di Pechino 2008, ovvero da 16 anni.

Nonostante la selezione italiana non sia tra quelle che si contendono le medaglie d'oro, argento e bronzo; il nostro campionato di Serie A sarà rappresentato da dieci giocatori:Lucas Beltran (Argentina, Fiorentina), Adrian Bernabé (Spagna, Parma), Gianluca Busio (Stati Uniti, Venezia), Henry Camara (Guinea, Atalanta), Oussama El Azzouzi (Marocco, Bologna)Diego Gonzalez (Paraguay, Lazio), Juan Miranda (Spagna, Bologna), Coli Saco (Mali, Napoli), Eldor Shomurodov (Uzbekistan, Roma) e Tanner Tessmann (Stati Uniti, Venezia).

ARGENTINA

Julian Alvarez

Nicolas Otamendi

Geronimo Rulli

FRANCIA

Alexandre Lacazette

Loic Badé

Jean-Philippe Mateta

SPAGNA

Sergio Gomez

Juan Miranda

Abel Ruiz

MAROCCO

Achraf Hakimi

Munir Mohamedi

Soufiane Rahimi

USA

Walker Zimmerman

Miles Robinson

Djordje Mihailovic

UZBEKISTAN

Husniddin Aliqulov

Oston Urumov

Eldor Shomurodov

GUINEA

Abdoulaye Tourè

Naby Keita

Amadou Diawara

EGITTO

Zizo

Mohamed Elneny

ISRAELE

Sean Goldberg

Omri Gandelman

NUOVA ZELANDA

Michael Boxall

Joe Bell

Sarpreet Singh

IRAQ

Suad Natiq

Ibrahim Bayesh

Aymen Hussein

UCRAINA

Maksym Talovierov

Dmytro Kryskiv

REPUBBLICA DOMINICANA

Luiyi de Lucas

Heinz Morschel

PARAGUAY

Gatito Fernandez

Fabian Balbuena

MALI

Salam Jiddou

Demba Diallo

GIAPPONE

nessuno