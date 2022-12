Chi passa nel Girone G con Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun ai Mondiali: classifica e combinazioni Nel Gruppo G solo il Brasile è già certo della qualificazione agli ottavi di finale ma in un caso rischia di perdere il primato in classifica. Ancora aperta la lotta per un posto tra Svizzera, Camerun e Serbia: le possibili combinazioni di risultati e gli accoppiamenti nel tabellone principale.

Il Brasile, forte di 2 vittorie e 6 punti, è già certo della qualificazione agli ottavi di finale.

A una partita dal termine della prima fase nel Girone G è solo il Brasile ad avere la certezza aritmetica del passaggio del turno. Che lo faccia da prima (molto probabile) o seconda in graduatoria dipende tutto dall'esito dell'ultimo incontro in calendario con il Camerun e dal risultato di Serbia-Svizzera. Un posto è già assegnato, per il secondo sono in lizza tre nazionali con gli elvetici che – a quota 3 punti – partono coi favori del pronostico ma sono consapevoli che solo con un successo potranno evitare la combinazione pericolosa di risultati e differenza reti. Un passo indietro, ma ancora in corsa, sono africani e balcanici: entrambi a quota 1, li separa un -1 quanto a differenza reti, particolare che rende più difficile il compito per i serbi costretti a battere la Svizzera con un buon numero di reti (senza subirne) così da prevalere in graduatoria.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone? La Fifa ha previsto una serie di criteri per determinare la classifica esatta con in ultima istanza il ricorso al sorteggio:

migliore differenza reti

maggiore numero di reti segnate

maggiore numero di punti negli scontri diretti

migliore differenza reti negli scontri diretti

maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti

maggiore numero di punti fair play, da calcolare in base al numero e al ‘peso' dei cartellini

sorteggio effettuato dal comitato FIFA.

La classifica del Girone G ai Mondiali 2022: chi va agli ottavi

Brasile 6 (+3) Svizzera 3 (0) Camerun 1 (-1) Serbia 1 (-2)

Il Brasile ha messo al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale grazie alle vittorie su Serbia (2-0) e Svizzera (1-0). Con 6 punti e una differenza reti di +3 è certo del primato nella classifica del Gruppo G e del passaggio del turno. Elvetici in leggero vantaggio rispetto al Camerun e alla stessa Serbia che affronta nella gara odierna: la formazione di Murat Yakin può essere certa della qualificazione solo con una vittoria, un pareggio la costringerebbe a sperare nella differenza reti.

Il Brasile è già qualificato agli ottavi di finale ma, in caso di sconfitta tanto pesante quanto rocambolesca contro il Camerun, potrebbe scivolare in seconda posizione per una questione di differenza reti (dovrebbe incassarne almeno 4 senza segnare e, contestualmente, la Svizzera battere la Serbia con un risultato netto).

La Svizzera è certa di passare agli ottavi di finale se vince contro la Serbia. Il pareggio non la tiene del tutto al riparo da sgradevoli sorprese: deve sperare che il Camerun non vinca o che, in caso di successo, la differenza reti la favorisca.

Il Camerun accede alla fase a eliminazione diretta se batte il Brasile (possibilmente con un risultato ampio) e la Svizzera non vince contro la Serbia. In caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti con gli elvetici o oppure con i balcanici (se vincono con la Svizzera) a definire chi passa il turno.

La Serbia non ha perso tutte le speranze di qualificarsi agli ottavi, può riuscirci in un solo modo: deve vincere contro la Svizzera e il Camerun non deve battere il Brasile. In caso di successo della nazionale di Song si farà ricorso alla differenza reti.

Qatar 2022, gli accoppiamenti nel tabellone degli ottavi per il Girone G

Le squadre del Girone G che superano la prima fase e accedono agli ottavi di finale incroceranno le nazionali che hanno chiuso al primo e al secondo posto nel Gruppo H. La prima classifica del Gruppo G affronterà la seconda e viceversa. Le gare si giocheranno lunedì 5 dicembre e martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20.