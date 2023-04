Chi è Rayan Cherki, il 19enne attaccante del Lione che Mancini vuole portare in Nazionale Roberto Mancini vuole portare in Nazionale Rayan Cherki, attaccante dell’Olympique Lione. Chi è il calciatore 19enne da tempo sul taccuino di tanti osservatori europei e perché può vestire la maglia dell’Italia.

A cura di Vito Lamorte

Rayan Cherki esulta dopo un gol.

Roberto Mancini ha messo gli occhi sull'attaccante dell'Olympique Lione Rayan Cherki. Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini l'aveva annunciato senza fronzoli: se ci sarà nuovamente la possibilità di portare in azzurro nuovi oriundi, l'occasione verrà colta senza pensarci troppo. Il nome nuovo arriva dalla Francia ed è quello di un 19enne, conteso anche da Francia e Algeria.

La convocazione di Mateo Retegui aveva già suscitato grandi polemiche, sia da parte di alcuni calciatori che dei tifosi; e ora c'è anche nel mirino questo ragazzo del 2003 che ha esordito in prima squadra il 19 ottobre 2019 dopo aver fatto la trafila delle giovanili dell'OL.

Secondo BeIN Sports e Repubblica il giocatore, che ha origini italiane per via dei suoi nonni, sarebbe nella lista dei profili sotto osservazione dello staff azzurro e

Cherki affronta Verratti nella partita tra PSG e Lione.

Chi è Rayan Cherki

Cherki tre anni fa fu il primo 2003 a debuttare in Ligue 1 e alla sua seconda partita da titolare trovò due gol e due assist nella partita di Coppa di Francia vinta 4-3 contro il Nantes. È finito presto sul taccuino di tanti osservatori per le sue qualità balistiche e per la capacità di agire dietro la punta, cercandosi spazio anche sulle fasce per far male alle difese avversarie. Nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

Il ragazzo è nato e cresciuto in Francia, in uno dei sobborghi di Lione, da due genitori di origini algerine ma il papà potrebbe permettergli di avere il passaporto italiano, oltre a quello francese e algerino; perché la nonna di Fabrice veniva da Bari e si trasferì con i figli oltre le Alpi.

Cherki salta in dribbling un avversario.

Cherki è entrato nelle giovanili del Lione a 7 anni e ha fatto la trafila delle giovanili del club e delle nazionali. Il suo contratto scadrà nel 2024 ma l'OL ha un'opzione per un'altra stagione. Il suo nome si è già preso diverso spazio sul mercato ma, fino ad oggi, non ci sono state offerte per portarlo via al club di Jean-Michel Aulas.

Mathis Rayan Cherki è un profilo molto interessante per tanti motivi e per questo motivo Roberto Mancini ha deciso di prenderlo in considerazione per la Nazionale.