Chi è Michel, allenatore del Girona dominatore nella Liga: il rivale Xavi lo celebra in diretta Il Girona battendo pure il Barcellona è tornato al comando della Liga. Al termine dell’incontro gli allenatori Xavi e Michel hanno realizzato una splendida intervista uno al fianco dell’altro, con il tecnico del Barcellona che ha esaltato il lavoro di Michel.

Generalmente la Liga è un affare per due o al massimo per tre. Ma dopo sedici giornate al comando c'è nuovamente solitario il Girona, che con 41 punti conquistati è già salvo e non può più nascondersi. Dire che può puntare al titolo è sbagliato, ma con il passare del tempo non si può quasi più parlare di sorpresa. Il 4-2 rifilato al Barcellona a domicilio è il manifesto di una squadra che vuole chiudere il 2023 davanti a tutti.

Il pari del Real Madrid a Siviglia, 1-1 con il Betis in rimonta grazie al solito gol di Jude Bellingham, dava una chance enorme sia al Barcellona che al Girona. Questo derby catalano poteva rilanciare la squadra di Xavi o riportare al comando solitario il Girona, che allo Stadio Olimpico a Montjuic. Il Girona si è imposto nettamente vincendo per 4-2! Un altro successo netto, quello tecnicamente più pesante, che ha tolto agli scettici ogni tipo di obiezione. Perché il Girona fin qui aveva sfidato solo una delle top tre, il Real è aveva perso.

All'intervallo è 2-1 per il Girona, il secondo tempo si vive su un forte equilibrio, il finale vede la bellezza di tre reti, due del Girona che si impone per 4-2. Freccia e sorpasso al Real Madrid. La classifica è incredibile. I catalani hanno 41 punti, il Real è a due lunghezze, addirittura dietro di sette punti Barcellona e Atletico Madrid (che ha una partita in meno).

C'è solo da applaudire una squadra così che fa pensare a molti a un Leicester bis (pure all'epoca il campionato si chiudeva in un anno bisestile, ma le coincidenze finiscono qui). Dopo la partita il tecnico del Girona Michel e Xavi, allenatore del Barcellona, si sono presentati insieme davanti alle telecamere e ai microfoni di DAZN Spagna.

La carriera di Michel, l'allenatore che fa volare il Girona

Il segreto del Girona è Michel. L'allenatore classe 1975 in patria ovviamente è conosciuto per aver avuto una lunga carriera da calciatore, ma non l'ha vissuta mai da protagonista con squadre di altissimo livello. Buona parte della carriera l'ha vissuta con il Rayo Vallecano, quindici campionati, con brevi esperienze all'Almeria, al Murcia e al Malaga. Era un centrocampista con il vizio del gol.

Lasciata l'attività calcistica è diventato allenatore. Cinque anni con le Giovanili del Rayo, prima di diventare allenatore della squadra dei grandi per due anni e mezzo. Salvezza, promozione nella Liga ed esonero. Poi due anni con l'Huesca. Promozione bis ed esonero. Una carriera in fotocopia, ma fino a un certo punto. Perché con il Girona ottiene la terza promozione nella Liga, ma si conferma: decimo posto e ora un'annata straordinaria con il club catalano che non vuole smettere di sognare.

L'intervista doppia: Xavi e Michel insieme dopo Barcellona-Girona

Un momento di enorme sportività. Raro vedere due allenatori che a caldo dopo una partita così importante, che tra l'altro pesa tantissimo sul cammino del Barcellona, essere l'uno al fianco dell'altro e parlare dell'incontro. Con Michel ovviamente raggiante, gli occhi parlano da soli. Nell'intervista l'allenatore classe 1975 a tratti pareva incredulo.

Ma soprattutto con Xavi che si presenta in diretta e risponde alle domande senza polemizzare per questo o quel motivo, certo ribadendo la bontà della prestazione offensiva della sua squadra che poteva anche meritare di più, ma soprattutto esaltando il lavoro di Michel che due anni fa riportò il club nella Liga e ora lo ha portato addirittura al primo posto: "Il Girona ha molti meriti, sono sette punti davanti a noi, il lavoro di Míchel e dei suoi giocatori è spettacolare. La partita è stata equilibrata, abbiamo avuto poca efficacia e gli errori in difesa hanno pesato, potevamo vincere anche noi".

Xavi ha poi ribadito il concetto dicendo parole ancora più belle che hanno reso orgoglioso Michel: "La loro proposta di gioco è senza dubbio la migliore che ho visto finora. Sono coraggiosi, pressano, non lanciano la palla né la sorteggiano. Il risultato è che è stato un grande spettacolo per la gente. Ci congratuliamo con il Girona e siamo convinti che resteranno a lungo tra le prime".