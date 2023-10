Chelsea piegato dal Brentford che fa l’impresa: Pochettino già nel mirino dei tifosi londinesi Il Chelsea piomba nuovamente nel baratro dopo la sconfitta in casa contro il Brentford. Gli ospiti si sono imposti 2-0 e Pochettino è già finito nel mirino dei londinesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 2-2 contro l'Arsenal della scorsa settimana aveva fatto ben sperare il Chelsea che però allo Stamford Bridge è rimasto sorpreso dall'incredibile partita giocata dal Brentford capace di vincere 0-2 e far crollare tutte le certezze a Mauricio Pochettino. Una pesante sconfitta che è la quarta di questo inizio di campionato per i Blues. Pinnock ha portato avanti gli ospiti al 58′, ma il Chelsea non trova il pari e nel recupero si scopre dando il via al contropiede che ha portato al raddoppio di Mbeumo.

Proprio il secondo gol del Chelsea è stato abbastanza particolare poiché sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore dei Blues è salito nell'area di rigore avversaria anche il portiere Sanchez. La palla non arriva sulla testa dell'estremo difensore dei blues che si ritrova a rincorrere così il contropiede del Brentford. Gli ospiti sono bravi a capitalizzare al meglio l'occasione trovandosi la porta sguarnita. Mbuemo riceve palla e proprio all'ultimo respiro riesce a segnare il più facile dei gol tutto solo davanti alla porta.

È la rete che di fatto chiude la partita e fa scoraggiare nuovamente un Chelsea che sembrava avesse trovato degli equilibri e che invece dovrà ancora una volta rassegnarsi a dover rincorrere quel posto in Europa che pare allontanarsi sempre di più. Sui social, tra i commenti al post del Chelsea sul risultato finale della partita, l'hashtag #PochettinoOut è già stato ripetuto più volte. I tifosi non si spiegano come possa una squadra così forte, con un organico così di livello, subire così tanto e mancare di concentrazione e continuità.

La classifica attuale vede il Chelsea ancora fermo a quota 12 punti scavalcato proprio dal Brentford con 13. In attesa della gara dell'Aston Villa, attualmente i Blues sono distanti già 7 punti dal primo posto utile per un piazzamento in una delle tre competizioni europee. Un distacco che potrebbe aumentare in caso di successo della squadra di Zaniolo. "Prestazione disgustosa" scrivono alcuni tifosi mentre altri sottolineano le colpe a Pochettino: "Il fuoco di Pochettino si è già spento, questa è una delle sconfitte più dolorose".