Che fine ha fatto Eva Carneiro: la nuova vita dell'ex medico del Chelsea che litigò con Mourinho La nuova vita di Eva Carneiro, l'ex medico sociale del Chelsea protagonista della lite con José Mourinho nel 2015. Oggi, dopo aver ricevuto un risarcimento dai Blues, è comproprietaria di una società di calcio ed è a capo di un'azienda.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tribunali, accuse, verdetti e risarcimenti. Lo scontro tra la dottoressa Eva Carneiro e l'ex allenatore del Chelsea, José Mourinho fece il giro del mondo. Medico sociale dei Blues dal 2011 al 2015, la Carneiro terminò di fatto la sua avventura a Londra nell'estate del 2015, ad agosto, quando scoppiò lo scontro con lo Special One. Tutto durante la prima partita di Premier del Chelsea contro lo Swansea terminata col punteggio di 2-2. Motivo della lite? L'ingresso in campo della dottoressa dopo aver visto Eden Hazard finire a terra sul rettangolo verde.

Carneiro e Jon Fearn, il responsabile della fisioterapia del Chelsea, corsero in campo per assistere il belga scatenando la rabbia di Mou: "Se vai in campo per assistere un giocatore devi essere sicuro che il giocatore abbia un problema serio. Ero sicuro che Eden non avesse niente di serio. Aveva una botta ed era molto, molto stanco". Queste le parole di Mou che scatenarono poi la furia della donna che lasciò l'incarico dopo 6 settimane dando il via a un procedimento penale che fu risolto un anno dopo con un risarcimento del Chelsea alla Carneiro di 6 milioni di euro.

Mourinho fu accusato di aver definito Eva Carneiro "figlia di una p…". "Filho da p… è una frase che uso spesso", si ‘scusò' poi il portoghese, ma era troppo tardi. Mourinho accusò la dottoressa non capire le dinamiche di gioco e di averlo penalizzato in quel momento della partita lasciandolo con un uomo in meno. Ebbene dopo quel caos e il risarcimento ricevuto, Eva Carneiro ha iniziato una nuova vita, ma sempre legata al calcio. È infatti a capo della ‘The Sports Medical Group', un'azienda che "fornisce trattamenti completi per tutti i tipi di infortuni sportivi".

La nuova vita della Carneiro comproprietaria del Lewes FC

Ma non è tutto, l'ex medico sociale del Chelsea ha anche collaborato con Aspetar, l'ospedale pionieristico di medicina sportiva del Qatar, in vista della Coppa del Mondo del 2022. Ma oltre a questo la dottoressa Carneiro segue sempre il calcio da vicino. Nel 2o21 è infatti diventata comproprietaria del Lewes FC, una squadra amatoriale maschile e femminile che si impegna a diventare "il primo club al mondo con parità di genere". Insomma, l'inizio di una nuova vita ma sempre con il calcio al primo posto.