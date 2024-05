Che cos’è il cartellino rosa che farà il suo esordio nella Copa América 2024: quando sarà utilizzato

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il calcio si è evoluto nel tempo e continuerà a cambiare ancora. Lo abbiamo visto col VAR, con la Goal Line Technology e con i cinque cambi nel corso dei 90 minuti. La Copa América 2024, che si svolgerà quest'estate negli Stati Uniti, potrebbe segnare un nuovo inizio dopo l'annuncio di una nuova implementazione a livello regolamentare: il cartellino rosa.

Che cos'è e quando sarà utilizzato? La CONMEBOL ha annunciato questa novità regolamentare, che permetterà alle squadre di effettuare un cambio in più, rispetto ai cinque consentiti, per i casi in cui un calciatore abbia corso il rischio di subire un trauma cranico e una commozione cerebrale.

Cos'è il cartellino rosa e come verrà utilizzato: la nuova regola

Il cartellino rosa è una misura approvata dalla Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol per tutelare la salute dei calciatori in caso di colpo alla testa. Questa sostituzione non viene sottratta alle altre cinque che ciascuna squadra può effettuare in tre finestre dei 90 minuti, come precisato al comma II dell'articolo 96: “Se la squadra decide di effettuare la sostituzione per commozione cerebrale, verrà informato l'arbitro principale o il quarto uomo. Per tale sostituzione verrà utilizzata una tessera rosa, diversa da tutte le altre".

Un aspetto importante è che se una squadra ricorre a questa sesta variante per motivi medici, la squadra rivale avrà automaticamente la possibilità di effettuare un'ulteriore sostituzione alle cinque, anche per motivi esclusivamente calcistici. Se viene apportata un'altra sostituzione contemporaneamente al cambio fatto a causa del trauma cranico-commozione cerebrale, verrà detratto uno slot.

La norma prevede che “una volta terminata la gara, entro un termine massimo di 24 ore, sarà obbligatorio che il medico sociale che ha accertato sul campo di gioco la commozione cerebrale, invii il modulo SCAT5 (strumento standardizzato per la valutazione delle commozioni cerebrali), compilato e firmato da lui stesso, alla commissione medica del CONMEBOL".

In questo modo la CONMEBOL rispetta le modifiche alle regole del gioco approvate dall'IFAB (International Board) a marzo e recepite dalla FIFA a partire da luglio.

Copa America 2024, quando inizia

La Copa América 2024 inizierà il 20 giugno e si concluderà il 14 luglio, sarà la 48ª edizione della competizione che verrà organizzata in sinergia dalla CONMEBOL e dalla CONCACAF. Si giocherà negli Stati Uniti. La nazionale campione in carica è l'Argentina.