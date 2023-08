Che beffa per l’Arsenal: uno dei colpi di mercato più costosi rischia di saltare tutta la stagione Nel mercato estivo l’Arsenal non ha badato a spese ed ha preso anche l’olandese Timber, che però ha riportato un serio infortunio nella prima giornata di Premier League.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal ha fatto un'eccellente campagna acquisti. I Gunners hanno rinforzato la squadra e hanno iniziato la stagione vincendo il Community Shield e la prima giornata di Premier League, nella quale però hanno perso per infortunio uno dei colpi del mercato estivo e Timber forse lo hanno perso addirittura per tutta la stagione.

Timber lo scorso anno era all'Ajax, con i Lancieri ha disputato un'eccellente stagione, tanto da guadagnare l'attenzione di tante squadre importanti. L'Arsenal alla fine ha prevalso e lo ha comprato pagandolo 45 milioni di euro. Timber si è presentato alla corte di Arteta ed ha iniziato bene la sua avventura, vincendo subito un trofeo, poi però durante il match con il Nottingham Forest ha riportato un infortunio al ginocchio. Un contrasto con Brennan Johnson è stato letale. Anche se subito non si è capita la portata del problema. Timber è tornato in campo, ma dopo l'intervallo non è rientrato.

I medici dei Gunners hanno capito che l'infortunio era serio, ora è arrivata la diagnosi. Ed è una mazzata tremenda per Timber, che è costretto a fermarsi, e rischia di farlo per molto tempo. C'è chi ipotizza uno stop per tutta la stagione. Questo il comunicato dell'Arsenal: "Dopo aver subito esami approfonditi con specialisti da sabato, possiamo confermare che Jurrien Timber ha una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Jurrien verrà operato nei prossimi giorni e non sarà disponibile per diverso tempo. Il supporto e la competenza del nostro team medico e di tutti i membri del club saranno ora utilizzati per concentrarsi sul programma di riabilitazione di Jurrien per garantire che si riprenda bene e torni a giocare il prima possibile".

E ora i londinesi che hanno speso quasi 200 milioni in questa sessione di mercato potrebbero tornare sul mercato. Intanto alla base potrebbero rimanere Tomiyasu o Nuno Tavares, ma nel mirino c'è soprattutto un difensore del Lipsia Mohamed Simakan, che è valutato circa 35 milioni di euro.