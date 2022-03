Centinaia di peluche allo stadio per accogliere i bimbi malati: il bel gesto del Bari Il Bari ha lanciato una lodevole iniziativa a favore dei piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico del capoluogo pugliese in occasione della gara contro l’Avellino del 10 aprile.

A cura di Vito Lamorte

Il Bari non vede l'ora di ufficializzare la promozione in Serie B. L'attesa cresce e la tifoseria non vede l'ora di riprendersi un palcoscenico più consono al blasone del club dopo anni di Lega Pro. In seguito al fallimento del 2018 e la ripartenza dalla Serie D, è stato difficile per il club biancorosso tornare nella cadetteria ma grazie al lavoro di mister Michele Mignani e dei suoi ragazzi ormai il traguardo è vicinissimo. I Galletti potrebbero centrare il passaggio in Serie B già dalla prossima trasferta a Latina dopo il mancato match point in casa con la Fidelis Andria nell'ultimo turno.

È atteso un grande esodo di tifosi biancorossi per la sfida in terra laziale, e per questo motivo è arrivata la decisione di organizzare la visione della gara su tre maxischermi al San Nicola per assistere al possibile match promozione per chi non parteciperà alla trasferta. Se dovesse andare male anche domenica 3 aprile, tutto sarà rimandato alla giornata successiva quando a Bari arriverà l'Avellino. È solo questione di tempo, visto che il distacco con la prima inseguitrice è di 10 punti e mancano 4 giornate alla fine del torneo.

Proprio per la gara contro gli irpini il club pugliese ha lanciato un'iniziativa a favore dei piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico di Bari: tanti pupazzi e peluche coloreranno la tribuna est e verrano regalati ai bambini che saranno presenti per la partita in programma il 10 aprile alle ore 14.30.

Questa la nota ufficiale del club che dà il via all'iniziativa: