Cassano ha un nuovo nemico: “Qualche ex bidone dell’immondizia continua ancora a parlare” Antonio Cassano si è lanciato a testa bassa contro Jerome Rothen: l’ex calciatore del PSG e della nazionale francese ha osato criticare il suo idolo assoluto…

A cura di Paolo Fiorenza

Antonio Cassano non ha peli sulla lingua e quando parte a testa bassa contro qualcuno è inarrestabile. Nell'ultima puntata della Bobo TV ha fatto a pezzi Nicolò Barella, peraltro da lui già bastonato in passato: "In questa nazionale abbiamo tanti giocatori sopravvalutati. Barella fa 3-4 gol in Italia, corre ma si crede di essere Iniesta". Il barese ha anche espresso dubbi sulla reale gravità dell'infortunio che ha costretto l'interista a lasciare il ritiro della Nazionale: "Una botta e va a casa, fa il furbetto. Un leader? Scusa, alzo le mani allora…".

Ma le parole più pesanti, con insulti veri e propri, Cassano le ha riservate a qualcun altro: l'ex centrocampista del PSG e della nazionale francese Jerome Rothen, colpevole ai suoi occhi di lesa maestà, ovvero di avere criticato l'idolo assoluto di Fantantonio, Leo Messi. Dopo l'eliminazione dei parigini dalla Champions per mano del Bayern Monaco, Rothen – oggi opinionista di RMC – aveva sparato a zero sul fuoriclasse argentino.

Anche Jerome Rothen non è molto diplomatico nelle sue opinioni

"Non lo vogliamo, non è coinvolto nel club – aveva picchiato duro il 44enne – Ha fatto 18 gol e 16 assist quest'anno contro Angers e Clermont, ma nelle partite che contano scompare completamente. Ci vuole rispetto per il club della capitale, che ti permette di avere quello stipendio. Solo il PSG poteva darglielo e ci è cascato con entrambi i piedi perché pensava che Messi avrebbe fatto vincere la Champions. La verità è che non gliene frega niente di noi".

Da allora sono passate un paio di settimane, ma Cassano non ha dimenticato quelle parole e ieri sera ci è andato giù davvero pesante con Rothen: "Spero col cuore in mano che Messi vada via, perché lì a Parigi non lo meritano. Sia i tifosi, che non lo meritano assolutamente, sia qualche ex bidone dell'immondizia, qualche ex calciatore. Continua ancora a parlare, a rompere i coglioni, Rothen. Era una mezza sega e continua a parlare di Messi".

Antonio Cassano infervorato alla Bobo TV

"Rothen continua a dire: ‘Non merita, fanno bene a fischiarlo'. Ma hanno capito Rothen e tutti i tifosi del Paris Saint-Germain che un giorno, tra mille anni, devono dire grazie a Messi per averli onorati con la sua presenza?. Adesso parlano del Paris Saint-Germain perché Messi è lì. Quando Messi si romperà i coglioni… spero già a giugno", è l'augurio al riguardo di Cassano.