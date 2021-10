Cassano fa record di Tapiri d’Oro e lancia bordate: “Leccaculo, ho fatto i soldi” Dopo le bordate a Totti, Antonio Cassano ha ricevuto il 17° Tapiro d’Oro della sua carriera da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. L’ex attaccante barese a ruota libera, si è scagliato contro Zeman e Marotta, togliendosi anche qualche sassolino nella scarpa nei confronti degli addetti ai lavori del mondo del calcio.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano sicuramente sarà ricordato anche per un record molto particolare, quello dei Tapiri d'Oro ricevuti. L'ultimo, il 17°, gli è stato consegnato dal celebre inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni che hanno sollevato un polverone. Fantantonio che aveva riservato una bordata a Totti("Tra 20 anni sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff"), è stato molto criticato anche da addetti ai lavori come Zeman. Il boemo del Foggia, aveva parlato di un "Cassano probabilmente ricordato solo a Bari".

L'ex attaccante barese che ha ricevuto il "riconoscimento" da Staffelli con il sorriso, ne ha approfittato per rispondere per le rime: "Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall’oltretomba". Un'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa per Cassano, come sempre senza peli sulla lingua: "Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccaculo".

E poi ecco, come se non bastasse, una nuova stilettata a Marotta che aveva già attaccato poche settimane fa in una diretta sulla Bobo TV per le sue dichiarazioni, con paragone con Barella: "Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me è un incompetente: i giocatori della Sampdoria manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa". Insomma il "solito" Cassano, con parole che rischiano di alimentare ulteriormente una polemica senza fine.